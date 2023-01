Kamil Stoch ma powody do zadowolenia. Jego forma na Turnieju Czterech Skoczni zdaje się zwyżkować, co potwierdziły wczorajsze kwalifikacje do konkursu głównego w Ga-Pa . Podobnie jak Dawid Kubacki i Piotr Żyła uplasował się w czołowej dziesiątce. Po skoku na 132,5 metra zajął wysoką siódmą lokatę. To oznacza, że w pierwszej serii zawodów, która organizowana jest w systemie KO, zmierzy się z Francesco Ceconem .

Po kwalifikacjach sam zainteresowany przyznawał, że cieszy go dobra dyspozycja. "Dzień był bardzo udany. Cieszę się, że w dalszym ciągu kontynuuję pracę, którą zacząłem w Oberstdorfie i dla mnie to jest dobre, żeby być w miejscu, w którym chciałem się znaleźć. Teraz po prostu postaram się bardziej to docenić i ze spokojne przyjmować kolejne wyzwania" - wyjaśnił podczas rozmowy w strefie mieszanej dla mediów.

Kamil Stoch podsumował kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kamil Stoch zadowolony po skoku w Ga-Pa. Uśmiech od ucha do ucha

Stoch doskonale wie, że może skakać jeszcze lepiej, ale na razie przyjmuje to, co jest. "Każdy skok miał coś w sobie dobrego, ale też miał coś co mogło być lepiej – tak to trochę dyplomatycznie wyjdę z tego. To nie były jakieś super skoki, ale były bardzo solidne na dobrym poziomie i na tę chwilę jest mi to potrzebne" - ocenił.

Na pytanie Interii o to, jak ocenia 2022 rok, zasygnalizował, że nie było łatwo.

Uważam, że był to rok wielu różnych doświadczeń w tym tych naprawdę bardzo trudnych. Dzięki temu możemy bardziej docenić to, co mamy i ja tak do tego podchodzę. Trzeba popatrzeć w przyszłość z podniesionym czołem i spróbować doceniać każdą nadążającą się okazję, żeby zrobić coś dobrego dla siebie i dla innych ~ - podsumował.

Podczas imprezy w Ga-Pa może liczyć na doping polskich kibiców. Tych jest tam znacznie więcej niż podczas konkursu w Oberstdorfie. Po sesji treningowej, kiedy to skoczek przechodził nieopodal fanów, ci zaczepili go słowami wsparcia. Stoch nie pozostawił tego bez odpowiedzi. Szeroko się uśmiechnął i pomachał do publiczności.

Kamil Stoch w Garmisch-Partenkirchen / INTERIA.PL

Podobne wymowne obrazki Interia zarejestrowała za kulisami zawodów. Po udanym skoku w kwalifikacjach "mistrz z Zębu" odebrał gratulacje od członków sztabu szkoleniowego. Nie krył też wielkiej radości. Uśmiech nie schodził mu z twarzy. Kto wie, może niebawem będzie jeszcze szerszy i zobaczymy Kamila go na podium Turnieju Czterech Skoczni?

Kamil Stoch w Garmisch-Partenkirchen / INTERIA.PL

Kamil Stoch w Garmisch-Partenkirchen / INTERIA.PL

Konkurs TCS w Garmisch-Partenkirchen 2023 można oglądać w niedzielę 1 stycznia w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN. Transmisja zawodów w Ga-Pa dostępna także online live stream na Polsat Box Go oraz w Playerze. Skoki narciarskie dzisiaj można obejrzeć również na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" oraz newsy spod skoczni w Interii. Start zawodów o godzinie 14:00 .