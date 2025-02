Sapporo to już ostatni przystanek przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. O kolejne punkty w pucharowej klasyfikacji skoczkowie powalczą na obiekcie, który dla Polaków ma szczególne znaczenie. To właśnie na Okurayamie Wojciech Fortuna wywalczył pierwszy złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich dla naszego kraju w historii. Do tego od 2019 roku jej rekordzistą - ze skokiem na odległość 148,5 metra - jest Kamil Stoch.

Emocje przyniosły także późniejsze kwalifikacje, w których do walki stanęło czterech Biało-Czerwonych. Maciej Kot spisał się znakomicie. Uzyskał aż 135,5 metra, co dało mu bardzo wysokie ósme miejsce i okazało się najdłuższym skokiem zmagań o miejsce w zawodach. Kamil Stoch potwierdził średnią formę, którą pokazał na treningach. Z wynikiem 123,5 metra zajął 24. pozycję. Paweł Wąsek za to wyjątkowo zawiódł w swoim skoku, ponieważ uzyskał zaledwie 107,5 metra, co dało mu dopiero 41. miejsce. Drugim z Polaków był Kacper Juroszek, który skoczył ledwie 106 metrów, ale mimo to uzyskał awans, zajmując 48. lokatę. Ostatecznie przepustki do konkursu wywalczyła cała czwórka.