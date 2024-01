Reprezentacja Polski fatalnie rozpoczęła sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Drużyna prowadzona przez Thomasa Thurnbichlera wyraźnie miała na starcie zmagań problemy właściwie z wszystkimi elementami. Przed sezonem mówiło się, że start może być nieco wolniejszy, aby później wytrzymać trudy całej zimy, ale nikt nie spodziewał się, że będzie to oznaczało brak polskiego skoczka w czołowej piętnastce klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata.

Szukanie jakichkolwiek pozytywów w tej sytuacji było naprawdę bardzo karkołomnym zadaniem. W ostatnich kilku tygodniach pojawiła się jednak najpierw jedna maleńka iskierka nadziei. Tą jest Kamil Stoch, który po indywidualnym treningu wrócił do rywalizacji w wyraźnie wyższej formie. Nie jest to jeszcze dyspozycja, która pozwala mu myśleć o zwycięstwach, ale wydaje się, że z tygodnia na tydzień nasz mistrz jest coraz bliżej czołówki.

Zmienne szczęście Polaków przed konkursem. Kamil Stoch znów najlepszy

Kolejnym bodźcem, dającym jakieś powody do optymizmu była nowinka technologiczna, którą wymyślił sztab naszej kadry. Po kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa selekcjoner oznajmił wszystkim, że szykuje niespodziankę, która musi pomóc zawodnikom. Jak się okazało, chodziło o niebieskie kombinezony, które faktycznie zdają się dawać efekty i pomagają tym, którzy są w słabszej formie. Wtorkowe kwalifikacje do konkursu w Insbrucku zdawały się potwierdzać ten delikatny wzrost formy.