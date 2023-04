Zmiany w skokach uderzą w czołowe nacje. Norweg nie kryje oburzenia

Według medialnych doniesień władze FIS rozważają zmiany w kwotach startowych dla czołowych nacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Ma to pomóc w promocji dyscypliny w krajach, które nie zaliczają się do potęg i "otworzyć" nieco rywalizację w ramach cyklu. Nie wszystkim taki pomysł przypadł jednak do gustu, a z otwartą krytyką wystąpił między innymi Norweg Kristoffer Sundal.