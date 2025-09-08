Zmiany w skokach. Polacy wrócili do czołówki. Zaskakujące wnioski

W skrócie Po kilku kontrowersjach i zmianach kontrolerów sprzętu FIS zaostrzyła kontrole kombinezonów, co ma zapewnić większą sprawiedliwość w skokach narciarskich.

Ciaśniejsze stroje i nowe pomiary zawodników wpłynęły na styl skoków, z czego skorzystali polscy skoczkowie.

Zmiany spowodowały powrót Polaków do czołówki, a także szansę dla mniej znanych zawodników i reprezentacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ubiegły sezon był koszmarem dla skoków narciarskich na świecie. W trakcie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim doszło do oszustwa. Zdyskwalifikowani zostali norwescy skoczkowie, wobec których wszczęto też śledztwo. To samo dotyczyło trenerów tej kadry.

Okazało się bowiem, ze Norwegowie dopuścili się manipulacji w kombinezonach. Dzięki wszywaniu specjalnych tasiemek zwiększali powierzchnię nośną kombinezonu. To wstrząsnęło światem skoków narciarskich.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Wielkie zmiany w FIS. Adam Małysz zaciera ręce. Kontrola znowu działa

Nie obyło się bez kar, ale też bez zmian w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Kontrolerem sprzętu przestał być Austriak Christian Kathol, którego miejsce zajął jego rodak Juergen Winkler. Ten ściśle współpracuje z Mathiasem Hafele, który w ostatnich lat pracował w polskiej kadrze, który w biało-czerwonych barwach walczył o to, by skoki były o wiele bardziej sprawiedliwe.

Cieszę się, że w kontroli jest Mathias Hafele, bo kiedy był u nas, to cały czas walczył z tym systemem. Wie doskonale, jak to wygląda. Latem pojawiło się naprawdę sporo dyskwalifikacji. Liczę jednak na to, że wszyscy zawodnicy będą traktowani tak samo. Mam nadzieję, że to nie skończy się tylko na niektórych krajach. Nie powinno być świętych krów w skokach

Kilka dni temu norweska telewizja TV2 opublikowała fragmenty tajnego raportu FIS, z którego wynika, że oszukiwali nie tylko Norwegowie, ale m.in. Niemcy i Austriacy, a Kathol, który miał stać na straży przestrzegania przepisów, nie wyciągał wobec tych nacji żadnych konsekwencji. Stąd też obawy, czy jednak w tej kwestii dojdzie do przełomu i kontrole będą sprawiedliwe. Na razie jednak w środowisku z zadowoleniem przyjęto podejście kontrolerów do sprawdzania sprzętu.

- Kontrolerzy FIS mają jeszcze lekcje do odrobienia, ale widać, że bardziej restrykcyjnie traktują kontrolę. I to nam się bardzo podoba. To pokazuje, że FIS zrobiła bardzo dobry krok. Nie mieliśmy jeszcze żadnej dyskwalifikacji, co pokazuje, że sumiennie pracujemy nad sprzętem. Michal Doleżal i Krzysiek Miętus robią świetną robotę. Mamy też pomysły, by coś jeszcze pozmieniać, ale wiadomo, że trzymają nas widełki, które są już jednak niewielkie - mówił Maciej Maciusiak, nowy trener kadry polskich skoczków, w rozmowie z Interia Sport.

Kombinezony są węższe, choć nie zostały zmienione przepisy. Jak to możliwe?

FIS nie poprzestała tylko na zmianach personalnych. Zdecydowała się też na nowe pomiary zawodniczek i zawodników, co sprawiło, że doszło do przetasowań na listach wyników. Dzięki nim teraz kombinezony wyglądają też na znacznie węższe niż jeszcze w ubiegłym sezonie, choć obwody zostały utrzymane.

Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że kombinezony są teraz bardziej obcisłe. W przepisach, jeśli chodzi o obwody, to wiele się nie zmieniło, bo te zostały na tym samym poziomie. Zmienił się jednak krój kombinezonów

- Widać, że po zmianie przepisów doskoczyło kilku nowych zawodników do czołówki. Były też jednak nowe pomiary i krok pozmieniał się u każdego skoczka. Kombinezony też są teraz przepisowe. Tak naprawdę przepis plus cztery w obwodzie wciąż jest taki sam, ale jednak kombinezony wyglądają inaczej - wtórował mu Wojciech Topór, trener kadry B, w rozmowie z Interia Sport.

Polacy zyskali na zmianach. Piotr Żyła zadowolony

Ciaśniejsze stroje wymusiły nieco zmianę stylu skakania. Skorzystali na tym Polacy, bo znowu trzeba zacząć pchać na progu, co nasi skoczkowie szlifowali za kadencji trenera Stefana Horngachera. Stracili na tym, ci skoczkowie, którzy skakali bardziej agresywnie, by w locie wykorzystać powierzchnię nośną. Teraz nie jest to już takie proste. W czasie zawodów Letniego Grand Prix widać było, jak skoki bardzo się zmieniły. Zawodnicy ruszali ze znacznie wyższych belek startowych. Przy wietrze z tyłu może nawet zacząć ich brakować na niektórych skoczniach.

Dlatego wcale nie jest pewne, że FIS nie dokona jeszcze pewnych korekt przed zimą.

- Jeżeli przepisy zostaną utrzymane, to zmiana warunków wietrznych na skoczni robi kolosalną różnicę. Weekend w Wiśle to pokazał - ocenił Maciusiak.

Po dokonaniu nowych pomiarów znowu do czołówki w skokach powrócili Polacy. Nawet Maciej Kot, który w ostatnich latach miał wielkie problemy, potrafił wygrać zawody LGP. Sam skoczek przyznał, że zmiany w sprzęcie bardzo mu w tym pomogły. W Wiśle na podium konkursu znalazł się Kazach Danił Wasiliew, co pokazuje, że na zmianach zyskały też słabsze nacje. W czołówce letnich zawodów pojawiło się też kilka mniej znanych wcześniej nazwisk.

- Ta zmiana przepisów, to był bardzo dobry ruch FIS. Muszą to jednak kontynuować. Jak sobie popuszczą choćby trochę, to znowu będzie tak, jak było. Teraz znowu o wynikach decyduje to, co masz w nogach. Większy sens mają przy tych kombinezonach też przeliczniki. Teraz większy wpływ na skoki mają umiejętności, niż techniczne nowinki. Było na początku trochę kombinowania, ale szybko niektórzy zostali zweryfikowani - ocenił Piotr Żyła w rozmowie z Interia Sport.

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Piotr Żyła Damian Klamka East News

Wojciech Topór (po lewej) i Thomas Thurnbichler PZN/Tadeusz Mieczyński materiały prasowe

Adam Małysz AFP