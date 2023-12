"Biało-Czerwoni" fatalnie rozpoczęli zmagania w sezonie 2023/24. Po dwóch weekendach są daleko od czołowych nacji, bowiem zajmują dopiero 8. miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów. Niepokoi wciąż forma Kamila Stocha , który po nieudanych startach w Finlandii i Norwegii został oddelegowany przez trenera na spokojne treningi i tym samym nie pojechał z drużyną na konkursy do Niemiec. Decyzją Thomasa Thunrbichlera, Polskę w Klingenthal reprezentują: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i wracający do Pucharu Świata Maciej Kot i Andrzej Stękała. Ku radości kibiców, wszyscy wywalczyli kwalifikacje do sobotnich zawodów.