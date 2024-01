Mimo zajęcia niskiego, szóstego miejsca w pierwszym konkursie duetów PolSKIego Turnieju w Wiśle, uczucia Dawida Kubackiego można określić jako "stonowany optymizm". Polski zawodnik wypowiedział się na temat sobotnich zawodów i powiedział, co sądzi o takim formacie zawodów. Nie ukrywał, że jego zdaniem jest to pomysł ciekawy i podchodzi do niego pozytywnie. Gorzej, jeśli miałby on doprowadzić do zmiany wieloletniej tradycji.