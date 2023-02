Dla niezwykle utytułowanego skoczka (w dorobku ma między innymi cztery złote medale igrzysk olimpijskich, Kryształową Kulę i tytuł mistrza świata ) sezon 2023 miał jak dotąd katastrofalny wręcz przebieg. Szwajcar nie był w stanie kwalifikować się do zawodów, nie wziął też udziału w 71. Turnieju Czterech Skoczni , który wygrał Halvor Egner Granerud przed Dawidem Kubackim.

Co dalej z Kamilem Stochem? Thomas Thurnbichler odpowiada. WIDEO

Co dalej z Kamilem Stochem? Thomas Thurnbichler odpowiada. WIDEO / Patryk Sporysz / PZN

Zmiana planów ws. Simona Ammanna

Przełom nastąpił dopiero w Willingen . Co prawda w sobotę nie awansował do konkursu głównego (był 51., zabrakło mu niespełna metra), lecz dzień później nie tylko dokonał tej sztuki, ale i zdobył pucharowe punkty, zajmując 28. miejsce.

Krajowa federacja, widząc zwyżkę formy Ammanna zdecydowała się włączyć go do szerokiej kadry na mistrzostwa świata w Planicy (22 lutego - 4 marca), obok Gregora Deschwandena, Killiana Peiera, Dominika Petera i Remo Imhofa. Już w ten weekend miał on z kolei sprawdzić swoje siły podczas konkursów PŚ w Lake Placid. Jego nazwisko pojawiło się na wstępnej liście zgłoszeń, którą opublikował między innymi serwis "Skijumping.pl".