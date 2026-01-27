Zmiana planów polskich skoczków. Nagłe odwołanie, ogłosili po mistrzostwach

W obecnie trwającej kampanii zimowej "Biało-Czerwonych" można oglądać w wielu międzynarodowych turniejach. Poza tym najbardziej prestiżowym Pucharem Świata, zawodnicy z kraju nad Wisłą rywalizują w Pucharze Kontynentalnym. Wśród dziesięciu najlepszych skoczków klasyfikacji generalnej znajduje się Klemens Joniak. A goni go między innymi Aleksander Zniszczoł. Cieszynianin niedawno dwukrotnie uplasował się w TOP 10 w Sapporo. Do zakończenia zmagań pozostało jeszcze mnóstwo turniejów, więc Polacy mogą dalej piąć się w górę zestawienia.

Po mistrzostwach świata w lotach okazało się, że organizatorzy muszą dokonać korekt w kalendarzu. Z pilnym komunikatem wyskoczyli Finowie. Ci oficjalne poinformowali o odwołaniu weekendu w Lahti. Obszerne oświadczenie pojawiło się na stronie federacji. To z pewnością cios dla wielu skoczków, którzy nie mają miejsca w kadrach na Puchar Świata, ponieważ w czarnym scenariuszu FIS nie poszuka zastępstwa, wobec czego odbędzie się mniej zawodów.

Nie będzie Pucharu Kontynentalnego w Lahti. Oto powód

"Decyzja o odwołaniu Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich z kalendarza zawodów jest częścią działań korygujących finanse Fińskiego Związku Narciarskiego. (…) Decyzja ta opiera się na znacznej stracie dochodów poniesionej podczas Pucharu Świata w Ruce w listopadzie 2025 roku, która była spowodowana wyjątkowo dużą liczbą odwołanych zawodów" - czytamy w przykrym oświadczeniu.

Kibicom dodatkowo wytłumaczyła się Marleena Valtasola, dyrektor wykonawcza Fińskiego Związku Narciarskiego. "Odwołanie Pucharu Kontynentalnego jest niefortunne, ponieważ chcemy wspierać rozwój skoków narciarskich i kombinacji narciarskiej również poza poziomem Pucharu Świata. Jednak w tej sytuacji priorytetem jest zapewnienie zdolności operacyjnej Fińskiego Związku Narciarskiego i firmy Salppuri Oy do organizacji Mistrzostw Świata w 2029 roku. Z tej perspektywy odwołanie jest niestety koniecznym krokiem" - przyznała.

Zawody w Lahti początkowo miały odbyć się w dniach 14-15 marca. Tydzień później zaplanowano finał sezonu w Zakopanem. Tutaj na pewno nie będzie niemiłych niespodzianek.

