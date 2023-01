Zmartwiony Kamil Stoch. "Człowiek sam sobie wszystko komplikuje"

W żadnej z piątkowych serii Kamil Stoch nie wskoczył do "10". W skokach treningowych nie przekroczył 200 metrów i zajmował 13. oraz 15. miejsce. W kwalifikacjach odnotował 205 m, ale to go nie zadowoliło, choć był 14.

Męczarnie zamiast zabawy u Kamil Stocha

- Chciałbym polatać na tej skoczni i przeżyć dobrą zabawę, a tymczasem w piątek było więcej męczarni. I za dużo myślenia o to, co zrobić, by było lepiej. Tak to jednak często bywa, że jak człowiek chce zrobić coś więcej, to wtedy sam sobie wszystko komplikuje. Brakuje mi jednej rzeczy, która odkręciłaby mi wszystko w moich skokach, ale nie mogę jej znaleźć - martwił się Stoch.