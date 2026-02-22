Złoto jednak dla Tomasiaka. Maciusiak ujawnia. Zaskakujące ogłoszenie

Po wielkim sukcesie na zimowych igrzyskach olimpijskich nasz trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak święci kolejny sukces. W niedzielę na skoczni w Wiśle-Malince 19-latek wywalczył pierwszy w karierze tytuł mistrza Polski po jednoseryjnym konkursie. Zawodnik LKS-u Klimczok Bystra wywalczył złoto, choć popełnił spory błąd. Przyznał to po zawodach trener Maciej Maciusiak. Mimo tego, co zauważył, to jednak Kacper Tomasiak okazał się numerem jeden.

Młody sportowiec ubrany w biały strój z czerwonym czapką oraz medalem na szyi, obok niego trener w sportowej kurtce z logotypami sponsorów i polską flagą na czapce, obaj uśmiechnięci, najwyraźniej świętujący sukces.
Skoki narciarskie. Na zdjęciu Kacper Tomasiak i trener Maciej MaciusiakTomasz Kawka/East News / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Niedzielny konkurs mistrzostw Polski w skokach narciarskich na obiekcie imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince mogło oglądać z trybun zaledwie 999 kibiców. Ci, którzy znaleźli się w gronie szczęśliwców, mieli prawo czuć sporą ekscytację. Była to bowiem dla nich okazja, by zobaczyć w akcji naszych medalistów olimpijskich w tegorocznych zimowych igrzysk - Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, a także pozostałych czołowych zawodników z naszego kraju z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele.

Oczy wszystkich były jednak zwrócone zwłaszcza w stronę naszego genialnego 19-latka, który z Włoch przywiózł dwa srebra i jeden brązowy krążek. A teraz po powrocie do kraju udowodnił, że wciąż jest w wysokiej formie.

Co za słowa o Tomasiaku. Mistrz nawet się nie wahał. "Nie odleci"

W pierwszej serii konkursowej Kacper Tomasiak nie popisał się wprawdzie najdalszą próbą z całej stawki, lądując na 128. metrze, ale i tak uzyskał najwyższą notę, obejmując prowadzenie i wyprzedzając Dawida Kubackiego oraz Pawła Wąska.

Jak się później okazało, był to "złoty skok", bo druga seria zawodów została odwołana z powodu złego stanu torów najazdowych, dzięki czemu zawodnik LKS-u Klimczok Bystra stanął na najwyższym stopniu podium.

Skoki narciarskie: Kacper Tomasiak mistrzem Polski. Maciej Maciusiak komentuje

Po zawodach ich przebieg skomentował trener Maciej Maciusiak, zahaczając jeszcze przy okazji o temat igrzysk olimpijskich. - Przeżyliśmy fajny czas, całe skoki narciarskie, ale pora wracać do roboty. Pogoda podczas mistrzostw Polski troszeczkę nie dopisała, ale myślę, że dziś wygrali najlepsi - przyznał szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport (cytat za Skijumping.pl).

Iga Świątek "przyjęła ofertę". Kamil Stoch nie mógł milczeć. Słyszała to cała Polska

Później przeszedł do oceny poszczególnych zawodników, a ta może być zaskakująca w kontekście końcowego rezultatu. Okazuje się bowiem, że zdaniem trenera Macieja Maciusiaka Kacper Tomasiak popełnił na progu spory błąd, a mimo to i tak okazał się najlepszy.

- Wcześniej mieliśmy przegląd tego, jak zawodnicy skaczą i myślę, że to się potwierdziło. Otrzymywałem sygnały, że Dawid Kubacki spisuje zdecydowanie lepiej na treningach i dziś to potwierdził. Olimpijczycy? Wiedzieliśmy, na co ich stać. Dzisiejsze skoki konkursowe nie były idealne. Szczególnie Kacper Tomasiak bardzo spóźnił skok. Paweł Wąsek skoczył nieźle, choć nie trafił z warunkami. Poradził sobie jednak i ma brąz. To był konkurs na wysokim poziomie. Widzieliśmy postawę młodszych zawodników i trzeba pochwalić juniorów, tę grupę pościgową. Radzą sobie coraz lepiej i to bardzo cieszy - przekazał trener kadry A.



Skoki narciarskie. Na zdjęciu Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Niespodziewane wyznanie Kacpra Tomasiaka po mistrzostwie. Wąsek potwierdził

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Skoczek narciarski w złotym kasku z polską flagą, ubrany w kombinezon sportowy, na tle tablicy z logotypami igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026, z goglami narciarskimi zawieszonymi na szyi.
Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTERReporter
Mężczyzna ubrany w czerwoną zimową kurtkę i czerwoną czapkę z logotypem reprezentacji Polski, na kurtce widoczne godło Polski, w tle inne osoby w podobnych strojach.
Maciej MaciusiakTomasz JastrzebowskiReporter
Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i WąskaPolsat Sport

