Niedzielny konkurs mistrzostw Polski w skokach narciarskich na obiekcie imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince mogło oglądać z trybun zaledwie 999 kibiców. Ci, którzy znaleźli się w gronie szczęśliwców, mieli prawo czuć sporą ekscytację. Była to bowiem dla nich okazja, by zobaczyć w akcji naszych medalistów olimpijskich w tegorocznych zimowych igrzysk - Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, a także pozostałych czołowych zawodników z naszego kraju z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele.

Oczy wszystkich były jednak zwrócone zwłaszcza w stronę naszego genialnego 19-latka, który z Włoch przywiózł dwa srebra i jeden brązowy krążek. A teraz po powrocie do kraju udowodnił, że wciąż jest w wysokiej formie.

W pierwszej serii konkursowej Kacper Tomasiak nie popisał się wprawdzie najdalszą próbą z całej stawki, lądując na 128. metrze, ale i tak uzyskał najwyższą notę, obejmując prowadzenie i wyprzedzając Dawida Kubackiego oraz Pawła Wąska.

Jak się później okazało, był to "złoty skok", bo druga seria zawodów została odwołana z powodu złego stanu torów najazdowych, dzięki czemu zawodnik LKS-u Klimczok Bystra stanął na najwyższym stopniu podium.

Skoki narciarskie: Kacper Tomasiak mistrzem Polski. Maciej Maciusiak komentuje

Po zawodach ich przebieg skomentował trener Maciej Maciusiak, zahaczając jeszcze przy okazji o temat igrzysk olimpijskich. - Przeżyliśmy fajny czas, całe skoki narciarskie, ale pora wracać do roboty. Pogoda podczas mistrzostw Polski troszeczkę nie dopisała, ale myślę, że dziś wygrali najlepsi - przyznał szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport (cytat za Skijumping.pl).

Później przeszedł do oceny poszczególnych zawodników, a ta może być zaskakująca w kontekście końcowego rezultatu. Okazuje się bowiem, że zdaniem trenera Macieja Maciusiaka Kacper Tomasiak popełnił na progu spory błąd, a mimo to i tak okazał się najlepszy.

- Wcześniej mieliśmy przegląd tego, jak zawodnicy skaczą i myślę, że to się potwierdziło. Otrzymywałem sygnały, że Dawid Kubacki spisuje zdecydowanie lepiej na treningach i dziś to potwierdził. Olimpijczycy? Wiedzieliśmy, na co ich stać. Dzisiejsze skoki konkursowe nie były idealne. Szczególnie Kacper Tomasiak bardzo spóźnił skok. Paweł Wąsek skoczył nieźle, choć nie trafił z warunkami. Poradził sobie jednak i ma brąz. To był konkurs na wysokim poziomie. Widzieliśmy postawę młodszych zawodników i trzeba pochwalić juniorów, tę grupę pościgową. Radzą sobie coraz lepiej i to bardzo cieszy - przekazał trener kadry A.

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Maciej Maciusiak Tomasz Jastrzebowski Reporter

