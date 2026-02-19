Choć zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 jeszcze trwają, ci zawodnicy, którzy zakończyli rywalizację w swoich dyscyplinach, rozjechali się już do domów. Wśród tej grupy są polscy skoczkowie, którzy do Polski wrócili w dobrych nastrojach i z medalowymi zdobyczami. Kacper Tomasiak zameldował się w Bystrej z trzema krążkami (indywidualne srebro i brąz oraz brąz za konkurs duetów), Paweł Wąsek przyjechał do Ustronia z dwoma (brąz za konkurs duetów).

Zawody w duetach zastąpiły na igrzyskach doskonale znane i całkiem lubiane konkursy drużynowe. W historycznej już rywalizacji Polska ma swoje sukcesy. W 2018 roku w Pjongczangu biało-czerwoni w składzie Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wywalczyli brąz w "drużynówce". 19 lutego br. mija osiem lat od tamtej chwili. Trudno zapomnieć emocje, jakie wówczas towarzyszyły polskim kibicom.

Polacy o włos od srebrnego medalu. Zadecydowały 3,3 pkt

Zimowe igrzyska olimpijskie w Korei Południowej były udane dla kadry polskich skoczków. Kamil Stoch wywalczył wtedy złoto na dużej skoczni, a potem - razem z kolegami z reprezentacji - sięgnął po brąz w konkursie drużynowym. Choć niewiele brakowało, a Polacy stanęliby na wyższym stopniu podium.

W połowie rozgrywek, gdy każdy z czterech reprezentantów już oddał swój skok, Polska zajmowała 3. miejsce, tracąc do drugich Niemców 3, a do pierwszych Norwegów 2 punkty. Nad czwartymi Austriakami mieliśmy przewagę 47,2 "oczek" i wtedy było już jasne, że walka o medale rozstrzygnie się między drużynami z Norwegii, Niemiec i właśnie Polski i że każda z tych ekip ma wciąż realne szanse na złoto.

Ogrom zwrotów akcji przyniosła druga seria. Po świetnej próbie Stefana Huli biało-czerwoni wysunęli się na 2. lokatę, wyprzedzając Niemców. Norwegowie za to uciekali reszcie stawki i powoli jasnym stawało się, że to oni sięgną po złoto. Po skoku Dawida Kubackiego Polska wciąż miała przewagę nad zachodnimi sąsiadami, lecz ta stopniała z 1,1 do 0,6 pkt.

Decydujący okazał się pojedynek Kamil Stoch - Andreas Wellinger. Obaj skoczyli po 134,5 m, mieli też podobne noty na styl. Zdecydowały zatem rekompensaty za warunki. Niemiec skakał w nieco gorszych, więc mógł liczyć na wyższy bonus. Ostatecznie reprezentacja Niemiec na ostatniej prostej "wyrwała" Polsce srebro, wyprzedzając naszych kadrowiczów o zaledwie 3,3 pkt.

Po skoku Stocha kamery pokazały reakcję Stefana Horngachera, dziś powoli żegnającego się z posadą szkoleniowca Niemiec, wówczas trenera Polaków. Na jego twarzy pojawił się grymas. Już wtedy wiedział, że to może nie starczyć na srebro.

A więc mamy brązowy medal. Przegrywamy z Niemcami o 3,3 punktu. (...) Spróbujmy z odrobinę dystansem popatrzeć na te wszystkie konteksty i cieszyć się z tego drugiego dla Polski medalu, 22. w historii zimowych igrzysk olimpijskich

Ciekawostką jest, że skokiem w ostatniej parze Wellinger niejako zemścił się na Stochu, który dwa dni wcześniej - po pasjonującej walce - sięgnął po złoto, zwyciężając z Andreasem o 3,4 punktu, czyli niemal o tyle samo, o ile Polska przegrała później z Niemcami w "drużynówce".

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

Polacy z brązowym medalem olimpijskim, Pjongczang 2018 FABRICE COFFRINI AFP

Kamil Stoch, Pjongczang 2018 JONATHAN NACKSTRAND AFP

Dawid Kubacki, Pjongczang 2018 ODD ANDERSEN AFP