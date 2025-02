Złoto dla Austriaka, dwóch Polaków w czołówce. I ponad 20 punktów straty

Uwaga polskich kibiców w ostatnim czasie skupiona jest głównie na seniorskiej kadrze skoczków, którzy przygotowują się do mistrzostw świata w Trondheim. Obecnie jedynie Paweł Wąsek wygląda na zawodnika, który jest w stanie powalczyć o wysoką lokatę, co przed czempionatem nie napawa optymizmem.

O optymizm ciężko było także przed mistrzostwami świata juniorów, ponieważ nasi młodzi skoczkowie w bieżącym sezonie nie błyszczą. Uwagę na to zwrócił Adam Małysz, który w rozmowie z Interią przypomniał , że jednym z zadań Thomasa Thurnbichlera miało być poprawienie wyników młodzieży.

"To było jedno z jego głównych zadań. Trafił jednak na trudny moment, bo chciał też pomóc tym starszym zawodnikom, by dalej odnosili sukcesy. Przede wszystkim jednak miał koncentrować się na młodzieży. Oni mieli mocno ruszyć do przodu. Mieli zacząć się pojawiać w Pucharze Świata i robić punkty. Tego jednak nie ma. Jedynym, którego pociągnął w górę Thomas, jest Paweł" - zauważył.