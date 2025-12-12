Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Złote dzieci" ze "sportowej krainy cudów". Z nimi musieli się mierzyć Polacy

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

W Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) kluczowym dla prestiżu państwa był sport. Dzięki niemu kraj mógł równać się z głównym wrogiem klasowym, czyli Republiką Federalną Niemiec (RFN). Niestety wiązało się to też ze stworzeniem państwowego systemu dopingowego, co zostało dopiero ujawnione w dokumentach po zjednoczeniu Niemiec. Tabletkami faszerowani byli już nastolatkowie. Także w tak technicznym sporcie, jak skoki narciarskie. "Złote dzieci" wykuwały się w NRD m.in. w Klingenthal. To miejsce było uznawane za kuźnię talentów w tej dyscyplinie sportu. Stamtąd wyszedł też Sven Hannawald.

Skocznia narciarska otoczona lasem oraz dwaj skoczkowie narciarscy, jeden w stroju startowym z nartami, drugi w kamizelce i czapce, stojący przy podium i wskazujący na sportowca.
Skocznia w Klingenthal. Po prawej Sven Hannawald i Kamil StochKlingenthal/materiały prasowe/Barbara Gindl/APA/AFPINTERIA.PL

W skrócie

  • Sport w NRD miał kluczowe znaczenie polityczne i był narzędziem rywalizacji z RFN.
  • System wyławiania i szkolenia talentów opierał się na zaawansowanej selekcji dzieci oraz państwowym programie dopingowym.
  • Sukcesy sportowców z NRD były możliwe dzięki rygorystycznemu szkoleniu, wsparciu państwa i, niestety, niedozwolonym środkom.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) to kraj, który nie istnieje już na mapach świata. Państwo to nazywane też Niemcami Wschodnimi istniało w latach 1949-1990 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej, stanowiące część bloku wschodniego.

Choć Sven Hannawald, mistrz olimpijski, mistrz świata w skokach i lotach narciarskich i triumfator Turnieju Czterech Skoczni, nazywany był "chłopakiem ze Schwarzwaldu", to on jednak sam nazywa siebie dzieckiem NRD.

Apoloniusz Tajner: Gdyby tak prosto było wychować skoczka, to mielibyśmy ich wieluPolsat Sport

"Sportowa kraina cudów". Nawet w konstytucji był taki zapis

W latach 80. ubiegłego wieku sportowcy tacy jak: Manfred Deckert, Klaus Ostwald, Holger Freitag i Jens Weissflog wznieśli się właśnie z Klingenthal na światowe szczyty. To właśnie tam była kuźnia talentów.

W NRD testowanie i badanie przesiewowe pod kątem talentów sportowych zaczynało się już w żłobku. Sportowcy wpadali w tryby doskonale zorganizowanego systemu kształcenia sportowego. Na podstawie badań i testów i trafiali do szkolenia w centrach treningowych, które produkowały mistrzów. To miejsce Hannawald nazywał w swojej biografii "sportową krainą cudów". Nawet w konstytucji NRD znalazł się zapis na temat społecznej wagi sportu:

Radość, zadowolenie, odprężenie, wszechstronny rozwój człowieka, zdrowie, wzrost szacunku dla naszej Republiki, gotowość do pracy i do obrony ojczyzny.

To tylko świadczy o tym, jakie znaczenie dla władz NRD miał sport. A wszystko po to, by nie przegrywać z głównym wrogiem klasowym, czyli Republiką Federalną Niemiec (RFN).

Pierwsze szlify Hannawald zdobywał w Johanngeorgenstadt, ale w wieku 12 lat trafił do prawdziwej kuźni talentów w skokach - Szkoły Sportowej dla Dzieci i Młodzieży (KJS) w Klingenthal. Socjalizm miał triumfować nad zgniłym Zachodem, a sportowcy mieli być "dyplomatami w dresach".

Zobacz również:

Dawid Kubacki i Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem (w ramce)
Skoki Narciarskie

Polskie skoki na to czekały. Andrzej Stękała się pochwalił, a Dawid Kubacki skorzystał

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    "Złote dzieci" z NRD. Już przedszkolaki stawały się obiektem badań

    Wszystko to, jak dokładnie działał system sportu w NRD opisała Grit Hartmann w książce "Złote dzieci. NRD w zwierciadle sportu wyczynowego".

    Najważniejsza w odkrywaniu talentów była ESA, czyli "ujednolicona obserwacja i selekcja kandydatów do centrów treningowych i punktu wsparcia treningowego DTSB - Niemieckiego Związku Wspierania Nowych Dyscyplin".

    Pierwszym etapem był przesiew dzieci. Badania były jednak bardzo szczegółowe. Dokładnie wyselekcjonowane dzieci, które w ten sposób stawały się obiektami badań, trafiały do centrów treningowych. Kolejnym etapem było dostanie się do szkoły sportowej, a to nie było łatwe. Tu selekcja była jeszcze większa. Dochodziły bowiem kwestie polityczne, a u kandydatów do szkół sprawdzano nawet pod tym kątem krewnych pierwszego i drugiego stopnia.

    Choć NRD nie istnieje już od 35 lat, to wciąż w wielu statystykach w skokach narciarskich skoczkowie z tego kraju zajmują wysokie lokaty albo brylują, jeśli chodzi o osiągnięcia. To tylko pokazuje, jak wybitne jednostki "produkowano" w NRD. Często przy użyciu niedozwolonych środków, bo nie każdy był w stanie przetrwać tak końską dawkę treningów.

    * Tekst powstał na podstawie książki Svena Hannawalda i Ulricha Pramanna "Triumf. Upadek. Powrót do życia".

    Zobacz również:

    Skocznie w Lahti. W ramce Klaus Tuchscherer z odpiętą nartą
    Skoki Narciarskie

    Chcieli zabić skoczka narciarskiego w czasie mistrzostw świata. To miała być zemsta

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Od lewej: Janna Ahonen, Noriaki Kasai, Sven Hannawald, Martich Schmitt i Adam Małysz w 2001 roku
    Od lewej: Janna Ahonen, Noriaki Kasai, Sven Hannawald, Martich Schmitt i Adam Małysz w 2001 rokuKAZUHIRO NOGIAFP
    Skocznia narciarska w Klingenthal
    Skocznia narciarska w KlingenthalJAN WOITAS / DPAAFP
    Sven Hannawald po wielkim triumfie w Innsbrucku. Tam zdeklasował Adama Małysza
    Sven Hannawald po wielkim triumfie w Innsbrucku. Tam zdeklasował Adama MałyszaFRANK LEONHARDT/DPAAFP
    Jens Weissflog w sezonie 1995/1996
    Jens Weissflog w sezonie 1995/1996Brian BahrAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja