"Złote dzieci" ze "sportowej krainy cudów". Z nimi musieli się mierzyć Polacy
W Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) kluczowym dla prestiżu państwa był sport. Dzięki niemu kraj mógł równać się z głównym wrogiem klasowym, czyli Republiką Federalną Niemiec (RFN). Niestety wiązało się to też ze stworzeniem państwowego systemu dopingowego, co zostało dopiero ujawnione w dokumentach po zjednoczeniu Niemiec. Tabletkami faszerowani byli już nastolatkowie. Także w tak technicznym sporcie, jak skoki narciarskie. "Złote dzieci" wykuwały się w NRD m.in. w Klingenthal. To miejsce było uznawane za kuźnię talentów w tej dyscyplinie sportu. Stamtąd wyszedł też Sven Hannawald.
W skrócie
- Sport w NRD miał kluczowe znaczenie polityczne i był narzędziem rywalizacji z RFN.
- System wyławiania i szkolenia talentów opierał się na zaawansowanej selekcji dzieci oraz państwowym programie dopingowym.
- Sukcesy sportowców z NRD były możliwe dzięki rygorystycznemu szkoleniu, wsparciu państwa i, niestety, niedozwolonym środkom.
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) to kraj, który nie istnieje już na mapach świata. Państwo to nazywane też Niemcami Wschodnimi istniało w latach 1949-1990 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej, stanowiące część bloku wschodniego.
Choć Sven Hannawald, mistrz olimpijski, mistrz świata w skokach i lotach narciarskich i triumfator Turnieju Czterech Skoczni, nazywany był "chłopakiem ze Schwarzwaldu", to on jednak sam nazywa siebie dzieckiem NRD.
"Sportowa kraina cudów". Nawet w konstytucji był taki zapis
W latach 80. ubiegłego wieku sportowcy tacy jak: Manfred Deckert, Klaus Ostwald, Holger Freitag i Jens Weissflog wznieśli się właśnie z Klingenthal na światowe szczyty. To właśnie tam była kuźnia talentów.
W NRD testowanie i badanie przesiewowe pod kątem talentów sportowych zaczynało się już w żłobku. Sportowcy wpadali w tryby doskonale zorganizowanego systemu kształcenia sportowego. Na podstawie badań i testów i trafiali do szkolenia w centrach treningowych, które produkowały mistrzów. To miejsce Hannawald nazywał w swojej biografii "sportową krainą cudów". Nawet w konstytucji NRD znalazł się zapis na temat społecznej wagi sportu:
Radość, zadowolenie, odprężenie, wszechstronny rozwój człowieka, zdrowie, wzrost szacunku dla naszej Republiki, gotowość do pracy i do obrony ojczyzny.
To tylko świadczy o tym, jakie znaczenie dla władz NRD miał sport. A wszystko po to, by nie przegrywać z głównym wrogiem klasowym, czyli Republiką Federalną Niemiec (RFN).
Pierwsze szlify Hannawald zdobywał w Johanngeorgenstadt, ale w wieku 12 lat trafił do prawdziwej kuźni talentów w skokach - Szkoły Sportowej dla Dzieci i Młodzieży (KJS) w Klingenthal. Socjalizm miał triumfować nad zgniłym Zachodem, a sportowcy mieli być "dyplomatami w dresach".
"Złote dzieci" z NRD. Już przedszkolaki stawały się obiektem badań
Wszystko to, jak dokładnie działał system sportu w NRD opisała Grit Hartmann w książce "Złote dzieci. NRD w zwierciadle sportu wyczynowego".
Najważniejsza w odkrywaniu talentów była ESA, czyli "ujednolicona obserwacja i selekcja kandydatów do centrów treningowych i punktu wsparcia treningowego DTSB - Niemieckiego Związku Wspierania Nowych Dyscyplin".
Pierwszym etapem był przesiew dzieci. Badania były jednak bardzo szczegółowe. Dokładnie wyselekcjonowane dzieci, które w ten sposób stawały się obiektami badań, trafiały do centrów treningowych. Kolejnym etapem było dostanie się do szkoły sportowej, a to nie było łatwe. Tu selekcja była jeszcze większa. Dochodziły bowiem kwestie polityczne, a u kandydatów do szkół sprawdzano nawet pod tym kątem krewnych pierwszego i drugiego stopnia.
Choć NRD nie istnieje już od 35 lat, to wciąż w wielu statystykach w skokach narciarskich skoczkowie z tego kraju zajmują wysokie lokaty albo brylują, jeśli chodzi o osiągnięcia. To tylko pokazuje, jak wybitne jednostki "produkowano" w NRD. Często przy użyciu niedozwolonych środków, bo nie każdy był w stanie przetrwać tak końską dawkę treningów.
* Tekst powstał na podstawie książki Svena Hannawalda i Ulricha Pramanna "Triumf. Upadek. Powrót do życia".