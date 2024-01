Złe wieści z Kulm, zapadła nagła decyzja. Wszystko tuż przed MŚ w lotach

O tym, jak kapryśną siłą w skokach narciarskich potrafi być wiatr przypomnieli sobie ostatnio przede wszystkim kibice, którzy wyczekiwali konkursu Pucharu Świata na jednej ze skoczni kompleksu Skalite w Szczyrku. Zawody z 17 stycznia co prawda udało się rozpocząć, ale... ostatecznie zostały one przerwane ze względu na mocne podmuchy całkowicie uniemożliwiające rywalizację.

Jakiś czas później z podobnego powodu odwołano również mające się odbyć w Szczyrku zmagania w ramach Alpen Cup - a teraz do tego wszystkiego niestety dochodzą wyraźne znaki, że wietrzna pogoda namiesza także przy mistrzostwach świata w lotach w austriackim Bad Mitterndorf .

MŚ w lotach zagrożone przez wiatr? Pierwsze wieści z Austrii mocno niepokoją

Skąd takie wnioski? W środowe popołudnie 24 stycznia na słynnym Kulm (HS 235) zaplanowano testy obiektu w wykonaniu przedskoczków - jak jednak informuje serwis Skijumping.pl przedsięwzięcie odwołano po ok. pięciu próbach właśnie z powodu silnych podmuchów. Do tego wszystkiego wystąpiły kłopoty z siatkami osłaniającymi.

To bez wątpienia naprawdę kiepski sygnał przed czwartkiem, kiedy to ma odbyć się oficjalny trening oraz kwalifikacje. Prognozy zresztą są naprawdę niepokojące - np. serwis AccuWeather wydał żółte ostrzeżenie przed wiatrem aż do wieczoru 24 stycznia, możliwe będą również opady...