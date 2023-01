Od kilku dni meteorolodzy ostrzegają przed silnymi podmuchami wiatru przewidywanymi na niedzielę 15 stycznia . To informacje, które nie bez powodu martwią kibiców skoków narciarskich oraz organizatorów zawodów. Taka aura może zagrozić, a wręcz doprowadzić do odwołania zawodów Pucharu Świata w Zakopanem .

Najświeższe wiadomości płynące spod Giewontu są, jak na razie, realizacją czarnego scenariusza. Przez całą noc mocno wiało, nad ranem sytuacja jest taka sama. Według pomiarów Ventusky prędkość stała wiatru osiąga 6 m/s, a porywy dochodzą do 26 m/s . Jest to bardzo odczuwalne. O godzinie 16:00, kiedy to ma zacząć się konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi, ma być jeszcze gorzej. Prognozuje się prędkość wiatru na poziomie 7m/s, a porywy szacuje się na 30 m/s .

Dawid Kubacki o warunkach pogodowych przed skokami w Zakopanem. "Łudzę się, że Zakopane będzie dla nas łaskawe i wiatr po halach się poodbija"