Złamał magiczną granicę. Świat nie widział czegoś takiego. Był jak meteor

Tomasz Kalemba

Fińskie skoki narciarskie odradzają się. Przynajmniej na to wskazują wyniki dwóch ostatnich weekendów Pucharu Świata. Oby jednak nie było z nimi, jak z ich dawną gwiazdą Tonim Nieminenem, który błysnął w wieku 16 lat, zostając dwukrotnym mistrzem olimpijskim i szybko przepadł. Dwa lata po tym wyczynie zapisał się jeszcze w historii skoków, zostając pierwszym zawodnikiem, który skoczył ponad 200 metrów, po czym zniknął w ukryciu.

Toni Nieminen w stroju startowym i kasku siedzi na wyciągu krzesełkowym z nartami, w tle drzewa i wzgórza.
Toni Nieminen

W skrócie

  • Toni Nieminen został pierwszym skoczkiem, który przekroczył granicę 200 metrów, osiągając 203 metry w Planicy.
  • Na zimowych igrzyskach olimpijskich w Albertville zdobył dwa złote i jeden brązowy medal, sięgając też po Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata.
  • Po zakończeniu kariery sportowej został komentatorem i trenerem kadry juniorów, a w późniejszych latach zmagał się z alkoholizmem i sprzedał swoje medale.
Toni Nieminen zadebiutował w Pucharze Świata w skokach narciarskich w marcu 1991 roku. W Lahti zajął wówczas 48. miejsce. Nikt wówczas nie przypuszczał, że za niespełna rok będzie wielką gwiazdą tej dyscypliny.

Kolejny sezon jod początku układał się dla 16-letniego Fina znakomicie. Już wtedy zaczął skakać stylem V. I to okazało się strzałem w "10". Już w pierwszych zawodach sezonu w kanadyjskim Thundar Bay znokautował rywali. Nad drugim Ari-Pekką Nikkolą miał aż 28,5 pkt. przewagi. Nieco miesiąc później wygrał Turniej Czterech Skoczni i wyrósł na wielkiego faworyta zimowych igrzysk olimpijskich w Albertville.

Sezon, który przyniósł mu sławę. Został mistrzem olimpijskim

We Francji został mistrzem olimpijskim na dużej skoczni i w drużynie. Na normalnej skoczni wywalczył brązowy medal. Chwilę później został mistrzem świata juniorów indywidualnie i drużynowo. Na koniec sezonu sięgnął oczywiście jeszcze po Kryształową Kulę, wygrywając rywalizację w Pucharze Świata. W sezonie 1991/1992 odniósł osiem zwycięstw.

To był jego najlepszy sezon. Nigdy później nie osiągnął już takich sukcesów. To wiązało się z faktem, że coraz więcej zawodników zaczęło skakać stylem V. Do tego Nieminen zaczął zaniedbywać treningi. Pojawiły się problemy z wagą. Fin zaczął też rosnąć, co sprawiało, że przesuwał się jego środek ciężkości, a to stanowiło dla niego nie lada wyzwanie. Jednocześnie zyskał reputację osoby bardzo kapryśnej i niezdolnej do radzenia sobie z niepowodzeniami.

    Koszmar i złamanie magicznej granicy. Świat tego nigdy nie widział

    Kolejne sezony były już dla niego koszmarem, choć miewał przebłyski. Nieminen skakał na tyle słabo, że zabrakło dla niego miejsca w reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie w Lillehammer. Nie przystąpił zatem do obrony tytułów w 1994 rok.

    Za to niedługo po igrzyskach zapisał się w historii światowych skoków. Dokładnie 17 marca na treningu przed mistrzostwami świata w lotach w Planicy został pierwszym człowiekiem w historii, który pokonał granicę 200 metrów. To było epokowe wydarzenie.

    Tego samego dnia Andreas Goldberger osiągnął 202 metry, ale dotknął śniegu przy lądowaniu. Za to Niemienen pofrunął na 203. metr i ustał. Ustanowił rekord świata. Ten przetrwał zaledwie jeden dzień, bo Norweg Espen Bredesen skoczył 209 m.

    - Kompletnie nie pamiętam tego skoku. Wszystko działo się tak szybko, ale ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem wynik na tablicy - przyznał Nieminen po latach.

    Fin w MŚ w lotach zajął siódme miejsce. W kolejnym sezonie wygrał jeszcze zawody PŚ w Kuopio na normalnej skoczni i to właściwie był koniec jego wielkiej kariery.

    Potem plątał się w zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie potrafił wygrać kilka konkursów.

    Był jak meteor. Pojawiał się i znikał

    Na chwilę do światowej czołówki wrócił jeszcze w sezonie 2001/2002. Wygrał wówczas z kolegami drużynowe zawody PŚ w Villach i pojechał też na zimowe igrzyska olimpijskie do Salt Lake City. Tam był 16. w konkursie na normalnej skoczni, w którym po brązowy medal sięgnął Adam Małysz. Po sezonie 2003/2004 zakończył karierę.

    Był jak meteor. Błysnął, by szybko zgasnąć.

    Ze sportem jednak się nie rozstał. Nieminen, który w młodości uprawiał gimnastykę i skok o tyczce, okazjonalnie pracował jako jeden z komentatorów w fińskiej stacji MTV3. Był też trenerem kadry fińskich juniorów.

    Pod koniec stycznia 2016 roku powrócił na skocznię. Jako 41-latek wystąpił w mistrzostwach Finlandii w Lahti, zajmując na normalnej skoczni 17. miejsce.

    W 2017 roku sprzedał swoje medale na aukcji. Zmagał się z alkoholizmem. Wiosną 2021 roku Nieminen wziął udział w programie Big Brother Vip.

    Skoczek narciarski w różowo-białym kombinezonie z numerem 57 stoi na tle skoczni, trzyma w górze bukiet kwiatów, uśmiecha się i macha do zgromadzonych osób, wokół zaśnieżone otoczenie i zimowa sceneria sportowa.
    Toni Nieminen po olimpijskim złocie w AlbertvilleROBERT SULLIVANAFP
    Toni Nieminen
    Toni NieminenAFP
    Uśmiechnięta osoba w zimowym ubraniu stoi na zamarzniętym jeziorze, na lodzie widoczne są namalowane kolorowe olimpijskie pierścienie, w tle ośnieżone drzewa i zamglony krajobraz. Osoba trzyma dużą szczotkę na ramionach.
    Toni Nieminen w 2022 rokuALESSANDRO RAMPAZZOAFP
