Zirytowany Thurnbichler rozmawiał z FIS. "Błąd i lekcja na przyszłość"

W pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni wiatr mocniej dał o sobie znać dopiero pod koniec zawodów. Gdy do końca pozostało sześciu skoczków, warunki na 13 minut uniemożliwiły skakanie. Kamil Stoch przez ten czas musiał być w gotowości, by wejść na belkę startową. Końcowo zajął dziewiątą pozycję.

Dyrektor Pucharu Świata przyznaje się do błędu. "Lekcja na przyszłość"

Trener reprezentacji Polski był zirytowany działaniami FIS-u. W jego ocenie przez tak długi czas zawodnik traci siłę w nogach. Jak podał serwis Sport.pl, spotkał się on z dyrektorem Pucharu Świata Sandro Pertile i jego asystentem Borkiem Sedlakiem. - Przerwa przyniosła nam sporą zmianę warunków, później były o wiele spokojniejsze. Dlatego była potrzebna i się na nią zdecydowaliśmy - powiedział Pertile, cytowany przez wspomniany portal.

Między próbami Stefana Krafta a Stocha użyto tylko jednego z trzech dostępnych przedskoczków. Trener polskiej kadry miał pretensje, że tory lodowe mogły nie być przez to odpowiednio przetarte. - Niestety, nie posłuchano nas. Czy to wpłynęło na prędkości kolejnych zawodników? Cóż, mogło, choćby u Kamila. Nie mogę powiedzieć tego na sto procent, ale zazwyczaj w takich przypadkach pojawiają się kłopoty z torami lodowymi, to nic nowego. Prędkości były niższe, mówiliśmy im i nic nie zrobili - stwierdził Austriak.