Piotr Żyła zabrał ukochaną na wakacje do Włoch. Marcelina Ziętek pokazała, jak spędzają czas

Piotr Żyła postanowił w pełni wykorzystać czas wolny i zabrał swoją partnerkę na wakacje do Włoch . W ostatnich dniach Marcelina Ziętek na bieżąco relacjonowała pobyt w mediach społecznościowych. Teraz aktorka pokazała, jak jej ukochany spędza czas na plaży. Jak się okazało, "Pieter" wpadł na dość nietypowy pomysł i postanowił... wykopać ogromny dół w piasku na plaży , używając do tego jedynie niedużego szpadla.

Piotr Żyła i pozostali skoczkowie reprezentacji Polski do rywalizacji na najwyższym poziomie powrócą dopiero pod koniec września. Wówczas rozegrane zostaną konkursy Letnich Grand Prix w Rasnovie. Na ten moment najwyżej notowanym w klasyfikacji generalnej sezonu letniego Polakiem jest Aleksander Zniszczoł (trzecie miejsce), który po znakomitych występach w Courchevel równie dobrze spisał się też przed własną publicznością na skoczni Skalite. Na piątym miejscu klasyfikacji generalnej LGP znajduje się Piotr Żyła. "Wiewiór" co prawda do rywalizacji włączył się dopiero w Szczyrku, dzięki dobrym występom bez problemu awansował do czołówki.