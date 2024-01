Ze skoków na bulę zrodził się pomysł. Maciej Kot czeka na koncert

Skakał na bulę i poczuł, że to działa

Kot nie znalazł się w składzie na sobotni konkurs drużynowy (godz. 16.00) , więc ma czas na to, by spokojnie przygotować się do niedzielnej rywalizacji.

W ostatnim skoku treningowym na Średniej Krokwi coś zmieniłem i mimo, że skoczyłem w bulę, bo były warunki, to jednak miałem podobne czucie, jak w lecie w tych dobrych skokach. Porozmawiałem na ten temat z Wojtkiem Toporem i Zbyszkiem Klimowskim, z którym trenowałem. W środę oddałem tylko jeden skok. I znowu skoczyłem na bulę, ale to był naprawdę bardzo dobry skok. Wideo to potwierdziło, ale metry nie. Tyle że znowu był on oddany w trudnych warunkach, bo straszliwie wiało. W czwartek sprawdziłem ten plan i oddałem dwa bardzo dobre skoki

Rozmowa, która pomogła. Ma być, jak na koncercie

- Teraz moje główne zadanie polega na tym, by na treningach przećwiczyć akordy. Jak muzyk. Wszystko po to, by na koncercie zagrać melodię, nie myśląc. To skakanie ma być w zawodach automatyczne, jak granie na koncercie. Bez myślenia. Tak, by wyciskać łzy z oczu. Tylko te akordy muszą być wcześniej przećwiczone na treningu, by na zawodach mieć zaufanie do siebie i dać koncert - zakończył.