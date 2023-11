Ze skoczni trafił na stół operacyjny. Koniec sezonu dla znanego skoczka

Kibice sportów zimowych czekali na to przez ostatnie kilka miesięcy. Już w najbliższy weekend, a więc w dniach 25-26 listopada, odbędzie się inauguracja Pucharu Świata 2023/2024. W tym sezonie panowie wyjątkowo rywalizację na arenach międzynarodowych rozpoczną od występów w Ruce. Z Finlandii natomiast przeniosą się później do norweskiego Lillehammer, gdzie dołączą do nich panie. Fani, jak się okazuje, mają kilka powodów do niezadowolenia.