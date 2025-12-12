Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ze skoczni na stół operacyjny. Czeka go dłuższa przerwa

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Niepokojące wieści docierają do nas z Finlandii. 22-letni Kasperi Valto tuż przed Pucharem Kontynentalnym w Ruce doznał poważnej kontuzji i wkrótce wyląduje na stole operacyjnym. Jak donosi portal "skijumping.pl", podopiecznego Igora Medveva czekać może nawet dwumiesięczna przymusowa przerwa od skoków narciarskich.

Zawodnik w białym kombinezonie i żółtym kasku leci w powietrzu podczas skoku narciarskiego na tle rozmytego, ciemnego nieba oraz drzew, z widoczną deską z napisem sponsora i numerem startowym.
Kasperi ValtoLUKASZ KALINOWSKIEast News
Kasperi Valto nie jest postacią anonimową dla fanów sportów zimowych. 22-latek bowiem już od kilku lat uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących fińskich skoczków młodego pokolenia. Pochodzący z Lahti zawodnik regularnie przebijał się do kadr narodowych, a jego najcenniejsze dotychczasowe osiągnięcia to solidne występy na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Zajął tam 26. i 23. miejsce w konkursach indywidualnych, a wraz z reprezentacją Finlandii wywalczył siódmą lokatę zarówno w drużynie, jak i w mikście. W Pucharze Świata punktował już trzykrotnie: w kampanii 2023/24 był 24. w Ruce i 26. w Garmisch-Partenkirchen, a zimę później zajął 29. miejsce na mamucie w Oberstdorfie.

Debiut w Pucharze Świata zaliczył w 2023 roku i od tamtej pory systematycznie pojawia się w stawce zawodów najwyższego cyklu. Ten sezon również rozpoczął od startów na najwyższym światowym poziomie, jednak w rywalizacji w Lillehammer, Falun i Ruce nie zdołał przebrnąć dalej niż przez kwalifikacje. W Wiśle natomiast już się nie pojawił, w efekcie 22-latek wciąż czeka więc na pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej, a jego sytuacja w najbliższych tygodniach nie ulegnie poprawie - ba, nie będzie miał nawet okazji, by powalczyć o punkty.

Kasperi Valto z poważną kontuzją

Reprezentant Finlandii zmuszony jest bowiem do kilkutygodniowej przerwy od skoków. Jak donosi portal "skijumping.pl", podopieczny Igora Medveda doznał kontuzji, która wymaga interwencji chirurgicznej. Valto miał wystartować w zbliżających się zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ruce, lecz plany pokrzyżowało uszkodzenie chrząstki w prawym kolanie. Zamiast na belce startowej, młody skoczek pojawi się wkrótce na... stole operacyjnym. Według lekarzy przerwa w treningach i startach może potrwać nawet dwa miesiące, co oznacza znaczące ograniczenie jego udziału w pierwszej części zimowego cyklu i konieczność powrotu do formy dopiero w późniejszej fazie sezonu.

Skoczek narciarski w aerodynamicznej pozycji podczas lotu na tle zimowego lasu, ubrany w kombinezon startowy, z numerem startowym i kaskiem ochronnym, trzymający narty równolegle do siebie.
Kasperi ValtoAndrzej IwańczukReporter
Zawodnik w kombinezonie i kasku do skoków narciarskich siedzi na belce startowej, ubrany w strój z numerem startowym 12 oraz logo sponsorów, w tle widoczne tablice reklamowe.
Kasperi ValtoAndrzej IwańczukReporter
Skoczek narciarski w locie, ujęty na tle drzew i błękitnego nieba, ubrany w biały kombinezon z numerem oraz żółty kask, z profesjonalnym sprzętem do skoków narciarskich.
Kasperi ValtoIMAGO/Michaela MerkEast News

