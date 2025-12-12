Ze skoczni na stół operacyjny. Czeka go dłuższa przerwa
Niepokojące wieści docierają do nas z Finlandii. 22-letni Kasperi Valto tuż przed Pucharem Kontynentalnym w Ruce doznał poważnej kontuzji i wkrótce wyląduje na stole operacyjnym. Jak donosi portal "skijumping.pl", podopiecznego Igora Medveva czekać może nawet dwumiesięczna przymusowa przerwa od skoków narciarskich.
Kasperi Valto nie jest postacią anonimową dla fanów sportów zimowych. 22-latek bowiem już od kilku lat uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących fińskich skoczków młodego pokolenia. Pochodzący z Lahti zawodnik regularnie przebijał się do kadr narodowych, a jego najcenniejsze dotychczasowe osiągnięcia to solidne występy na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Zajął tam 26. i 23. miejsce w konkursach indywidualnych, a wraz z reprezentacją Finlandii wywalczył siódmą lokatę zarówno w drużynie, jak i w mikście. W Pucharze Świata punktował już trzykrotnie: w kampanii 2023/24 był 24. w Ruce i 26. w Garmisch-Partenkirchen, a zimę później zajął 29. miejsce na mamucie w Oberstdorfie.
Debiut w Pucharze Świata zaliczył w 2023 roku i od tamtej pory systematycznie pojawia się w stawce zawodów najwyższego cyklu. Ten sezon również rozpoczął od startów na najwyższym światowym poziomie, jednak w rywalizacji w Lillehammer, Falun i Ruce nie zdołał przebrnąć dalej niż przez kwalifikacje. W Wiśle natomiast już się nie pojawił, w efekcie 22-latek wciąż czeka więc na pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej, a jego sytuacja w najbliższych tygodniach nie ulegnie poprawie - ba, nie będzie miał nawet okazji, by powalczyć o punkty.
Kasperi Valto z poważną kontuzją
Reprezentant Finlandii zmuszony jest bowiem do kilkutygodniowej przerwy od skoków. Jak donosi portal "skijumping.pl", podopieczny Igora Medveda doznał kontuzji, która wymaga interwencji chirurgicznej. Valto miał wystartować w zbliżających się zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ruce, lecz plany pokrzyżowało uszkodzenie chrząstki w prawym kolanie. Zamiast na belce startowej, młody skoczek pojawi się wkrótce na... stole operacyjnym. Według lekarzy przerwa w treningach i startach może potrwać nawet dwa miesiące, co oznacza znaczące ograniczenie jego udziału w pierwszej części zimowego cyklu i konieczność powrotu do formy dopiero w późniejszej fazie sezonu.