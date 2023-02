Po wizycie w Stanach Zjednoczonych i zawodach na opanowanej przez... polskich fanów skoczni w Lake Placid karuzela Pucharu Świata powraca do Europy. 18 i 19 lutego w Rasnovie odbędą się dwie odsłony rywalizacji: zmagania duetów i konkurs indywidualny. Niedługo potem czołowi zawodnicy globu przystąpią do walki o medale mistrzostw świata. Wielu z nich po wizycie w USA zdecydowało, że rezygnuje ze startu w "Kraju Drakuli", by oszczędzać siły.