Paweł Urbański zakończył karierę ze względu na brak sukcesów sportowych. Teraz przerywa milczenie

36-latek dodał, że sam nigdy nie rozważał kariery trenerskiej. "Nie mam chyba do tego drygu, a poza tym odpowiedniego wykształcenia. Ale wie pan, co? Wkurzam się dzisiaj strasznie, gdy czytam komentarze o naszych młodych trenerach. Im zarzucają, że skoro skakali bez sukcesów, to teraz tak samo będą trenować innych. No co to są za bzdury! Przecież ci słabsi też wiedzieli, jak należy poprawnie skakać, tylko że sami nie umieli tych uwag wdrożyć w życie. To jedyna różnica" - stwierdził krótko.