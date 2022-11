Zdecydowane słowa Stocha o Polsce. "Mimo że jesteśmy narodem, jakim jesteśmy…"

Po inauguracji Pucharu Świata w Wiśle skoczkowie mają kilka tygodni przerwy przed kolejnymi konkursami w Ruce. Nasza reprezentacja trenuje w Polsce, przez co dostęp do zawodników jest łatwiejszy. Wykorzystał to znany youtuber Krzysztof Gonciarz, który porozmawiał z Kamilem Stochem, nie tylko o skokach, ale też o tym, jak żyje się w Zakopanem i o tym, czy zamierza zostać w Polsce na stałe.