Zdecydowana zapowiedź Markusa Eisenbichlera. Zdradził tajemnicę bujnego zarostu

Markus Eisenbichler popadł w niełaskę u trenera Stefana Horngachera. Choć ubiegłej zimy był trzecią siłą w reprezentacji Niemiec - za Andreasem Wellingerem i Karlem Geigerem - to jednak trener kadry odstawił go na boczny tor.

Zaważyło na tym słabe lato. I choćby dlatego zabrakło w pierwszym periodzie Pucharu Świata. Na jego nieszczęście koledzy z kadry prezentowali się wyśmienicie na początku sezonu, więc Horngacher wolał niczego nie zmieniać. Reklama

Reklama Puchar Świata w snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej / interia / INTERIA.PL

Markus Eisenbichler stawia sprawę jasno. To koniec sezonu

Eisenbichler został zatem - po raz pierwszy od ośmiu lat - oddelegowany do Pucharu Kontynentalnego. W nim zawodził na całej linii. Nie potrafił wskoczyć nawet do "10", a całkowita kompromitacja nastąpiła w Garmisch-Partenkirchen, gdzie nawet nie wywalczył punktów w konkursach na zapleczu Pucharu Świata.

Z taką formą trudno było o powołanie od Horngachera. Eisenbichler wziął zatem rozbrat ze skokami na jakiś czas i zajął się czymś innym, by odpocząć trochę od skoków. Potem wrócił do spokojnych treningów i to przyniosło znakomite efekty.

Od powrotu do rywalizacji, za każdym razem był w "10" zawodów Pucharu Kontynentalnego. W ośmiu konkursach pięciokrotnie stawał na podium, notując dwa zwycięstwa. Rywalizacja na zapleczu Pucharu Świata kończyła się na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. W sobotnim konkursie 32-latek był trzeci, a w niedzielnym, który wygrał Paweł Wąsek, ósmy.

I na tych występach zakończył sezon. W Planicy go nie zobaczymy, choć jeszcze kilka dni temu pojawiły się takie zapowiedzi. Reklama

Nie pojadę do Planicy. Zostanę w domu. Z tymi dobrymi skokami z ostatnich zawodów chcę wejść w nowy sezon. Nie chcę na razie ryzykować na lotach. Tam są znacznie większe prędkości i jest o wiele większa presja. Wciąż jeszcze jestem zbyt delikatny na taką rywalizację, dlatego wolałbym zostać w domu ~ powiedział Eisenbichler w rozmowie z Interia Sport.

Zapytany przez Interia Sport o powody słabego sezonu, odparł: - Od czasu do czasu tak się dzieje w skokach. Taka to jest dyscyplina. Są wzloty i upadki. Nie chcę się nad zbytnio rozwodzić. Najważniejsze jest to, że pod koniec sezonu już jest wszystko w porządku. Mam tu na myśli moje skoki. Na pewno wyciągnę naukę z tego bardzo trudnego sezonu. Cieszę się jednak z tego, że skoki narciarskie dalej sprawiają mi frajdę. Może kolejny sezon będzie lepszy dla mnie.

Tajemnica obfitego zarostu wyjaśniona. Broda u Niemca niebawem zniknie

Chwilę przed naszą rozmową, Eisenbichler zamienił kilka zdań z młodym słowackim skoczkiem Hektorem Kapustikiem. Razem stanęli do zdjęcia. Niemiec powiedział też, że po kolejnym sezonie być może przyjdzie czas na rozstanie się ze skokami.



- Wciąż mam jednak wiele motywacji. Same skoki są dla mnie dużą motywacją. One są moją pasją. Kocham to, co robię. I choćby z tego powodu nie potrzebuję żadnej motywacji do skakania - mówił Eisenbichler, który w Zakopanem pokazał się z efektownym zarostem.

- Może ta broda sprawiła, że teraz skaczę lepiej - śmiał się Niemiec i zaraz dodał: - Ta broda to efekt zakładu z moim przyjacielem. Na urodziny (4 kwietnia - przyp. TK) ją jednak zgolę. Reklama

Zapytany o to, jak długo może potrwać jeszcze jego kariera, odparł: - Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie dla mnie wyraźnie lepszy. Tym żyję i dlatego nadal będę pracował i walczył z całych sił. Potem zobaczymy, co z tego wyjdzie.



Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Markus Eisenbichler / Grzegorz Momot / PAP

Markus Eisenbichler (pierwszy od prawej) na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Od lewej Maximillian Orrtner i Clemens Aigner / Grzegorz Momot / PAP

Zapadła decyzja ws. przyszłości Stefana Horngachera w reprezentacji Niemiec / DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / AFP