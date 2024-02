Po rywalizacji w Lake Placid polscy skoczkowie udali się w daleką podróż - aż do Japonii. Warunki przeszkodziły w przebiegu sesji treningowych i kwalifikacji, które zostały przesunięte na piątkowy poranek. Odbył się tylko jeden trening, podczas którego znów świetnie zaprezentował się Aleksander Zniszczoł. 29-latek uzyskał 129,5 metra, co stanowiło zdecydowanie najlepszą odległość wśród biało-czerwonych.

Takową uzyskał również Noriaki Kasai, sprawiając niemałą sensację. 51-letni skoczek napisał historię. Jest pierwszym zawodnikiem, który zakwalifikował się do konkursu Pucharu Świata po 50-tce. Osiągnięcie jest tym bardziej imponujące, że Japończyk w trzech poprzednich sezonach rywalizował jedynie w Pucharze Kontynentalnym.

Polscy skoczkowie nie uniknęli błędów. Szkoleniowiec sumiennie wylicza

Z umiarkowanym optymizmem do wyników biało-czerwonych podszedł zastępujący w Sapporo Thomasa Thurbichlera w Sapporo Wojciech Topór. Trener w rozmowie z "Eurosportem" zdradził, że każdy ze skoczków popełnił błędy.

Na pewno wyróżniłbym Olka. Oddał dwa solidne skoki, z tym że ten z treningu był zdecydowanie lepszy. W drugim pojawił się mały błąd. Tak naprawdę w kwalifikacjach u każdego z naszych zawodników pojawił się drobne błędy. Przeanalizujemy to sobie na spokojnie ~ zdradził Wojciech Topór

- Co było nie tak u Olka w tym drugim skoku - dopytywał się reporter. - Dojechał sobie troszkę za nisko i był wycofany. On musi jechać aktywniej. Przez to nie miał odpowiedniej pozycji na nartach i cały lot był lekko za nimi - usłyszał w odpowiedzi.

- Olka stać na podium, to oczywiste. My nie kalkulujemy jednak w ten sposób, że "jutro musi stanąć na podium". Te wyniki same się pojawią. My po prostu skupiamy się na dobrych skokach, wyeliminowaniu błędów - dodał Wojciech Topór.

Stabilizacja u Stocha i Kubackiego? Wojciech Topór pełen optymizmu

Zauważalny był uśmiech na twarzy Kamila Stocha, który w dobrym humorze opuszczał skocznię. 36-latek bez problemu zakwalifikował się do sobotniego konkursu. Cieszy to sztab szkoleniowy kadry.

- To był ciężki sezon, nie tylko dla Kamila, ale dla wszystkich chłopaków. Część zawodników poczyniła już postępy, natomiast i u Kamila i u Dawida te dobre skoki pojawiały się, czy to w trakcie treningów, czy poszczególnych serii konkursowych. Teraz czekamy jedynie, żeby to się ustabilizowało. Może nie było tego widać w kwalifikacjach u Kamila i Dawida, bo warunki był ciężkie, ale oddali solidne skoki. Ja widzę rezerwy i wierzę, że to może ruszyć znowu - zakończył trener reprezentacji Polski.

W sobotę Polacy pojawią się w komplecie w konkursie indywidualnym. Początek zawodów zaplanowany został na godzinę 8:00. Relacja LIVE na stronie Interia Sport.

Thomas Thurnbichler (z prawej) i jego asystent Wojciech Topór / AFP

Aleksander Zniszczoł oddał dwa udane skoki w Sapporo / PAP/Marcin Cholewiński / PAP