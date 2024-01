Zaskoczenie w PZN. Odchodzi ważna postać. "Byłem na granicy wytrzymałości"

Jan Winkiel odchodzi z PZN. Ma ważne powody

Zapytany przez Interia Sport o przyczyny, odpowiedział: - Rodzina. Są w życiu pewne priorytety. Muszę się zająć synem . Od pół roku myślałem o tym, jak to zrobić. Muszę złapać trochę dystansu od tego wszystkiego. W okresie świąt zrobiłem rachunek sumienia i podjąłem decyzję.

Oczywiście Winkiel nie mówi, że to koniec pracy w PZN na zawsze.

Teraz PZN będzie musiał poszukać kogoś na stanowisko sekretarza generalnego. Przynajmniej do czasu, dopóki Winkiel, którym jest człowiekiem-orkiestrą, nie zdecyduje się na powrót. To przecież Winkiel brał udział we wszystkich najważniejszych rozmowach prowadzonych przez PZN. Sam miał też wiele ciekawych pomysłów, które wprowadzał w życie.