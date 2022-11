Zaskoczenie w kadrze na PŚ w Wiśle! Powalczy o punkty w wieku... 16 lat

Urodzona w 2006 roku zawodniczka jest córką Tomisława, który w czasach, gdy na skoczniach świata brylował Adam Małysz był regularnie powoływany do kadry. To jednocześnie wnuczka byłego trenera drużyny narodowej i do niedawna prezesa PZN, Apoloniusza.

Sara Tajner zadebiutuje w PŚ

16-latka nigdy dotąd nie miała okazji, by zaprezentować się w Pucharze Świata. W sezonie 2021/22 skakała w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Łącznie startowała sześciokrotnie, cztery razy punktując. Jej najlepszą pozycją było 22. miejsce w Vikersundzie.

Obok Sary Tajner w składzie naszej drużyny znalazły się Nicole Konderla oraz Kinga Rajda.

Konkursy PŚ kobiet w Wiśle odbędą się w dniach 5-6 listopada.