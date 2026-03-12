Zaskoczenie tuż przed końcem sezonu. Mistrz olimpijski mówi "pas"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Podczas gdy fani skoków narciarskich będą mogli jeszcze cieszyć się rywalizacją swoich idoli w Pucharze Świata jeszcze przez kilka tygodni, zmagania w kombinacji norweskiej dobiegają końca. Tuż przed ostatnim weekendem w sezonie spadła prawdziwa bomba - jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii dyscypliny ogłosił zakończenie kariery.

Johannes Rydzek
Johannes RydzekGEIR OLSENAFP

Johannes Rydzek nie jest postacią anonimową dla fanów kombinacji norweskiej. Niemiecki zawodnik przez lata należał do ścisłej światowej czołówki, odnosząc sukcesy zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. W trakcie swojej kariery zdobył dwa złote medale olimpijskie podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku - triumfował indywidualnie na dużej skoczni i w biegu na 10 km, a także wraz z reprezentacją Niemiec wygrał konkurs drużynowy. Na jego koncie znajdują się również srebrny medal olimpijski z 2014 roku oraz brązowy krążek z 2010 roku.

Rydzek przez lata potwierdzał swoją klasę także na mistrzostwach świata, gdzie aż siedmiokrotnie sięgał po złoto. W Pucharze Świata odniósł 18 zwycięstw w zawodach indywidualnych i przez długi czas był jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników tej dyscypliny. W cyklu zadebiutował w listopadzie 2008 roku w fińskim Kuusamo, gdzie zajął 15. miejsce, rozpoczynając tym samym długą i niezwykle udaną przygodę z międzynarodową rywalizacją.

Bolesna prawda ws. reprezentacji Polski. Małysz nie mógł już dłużej milczeć

Johannes Rydzek kończy karierę. Ogłosił to tuż przed zawodami w Oslo

Tuż przed zakończeniem sezonu 2025/2026 Niemiec przekazał jednak ważną wiadomość dla kibiców sportów zimowych, której nie spodziewał się chyba nikt. 34-letni zawodnik poinformował, że nadchodzące zawody w Oslo będą jego ostatnim występem w karierze w Pucharze Świata. Oznacza to zakończenie pewnego rozdziału w historii kombinacji norweskiej, w której przez lata odgrywał jedną z głównych ról.

"Przyszedł czas na pożegnanie. To właściwa chwila, jestem z tym pogodzony. W plecaku do Norwegii jest wiele emocji, w tym trochę melancholii" - przyznał Rydzek, zapowiadając swój ostatni start (cytat za Polską Agencją Prasową).

Sam zawodnik przyznaje, że zakończenie sportowej drogi wiąże się z dużymi emocjami. "Przez ponad połowę życia jeżdżę na Puchar Świata. Będzie mi brakowało tych podróży, ale też tych chwil i tych ludzi, których tam poznałem" - podkreślił.

Rydzek nie zdradził jeszcze szczegółów dotyczących swojej przyszłości. Zapewnił jednak, że chciałby pozostać blisko kombinacji norweskiej i w dalszym ciągu być częścią środowiska, z którym związany był przez większą część życia.

Historyczne loty na Kulm, przebił nawet skoczka. Jest nowy rekord

Skoczek narciarski w zielonym kombinezonie z numerem 41, kasku i goglach, trzymający nartę, wyraża radość po udanym skoku na zawodach, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu.
Johannes RydzekEMMI KORHONENAFP
Mężczyzna w czerwonej kurtce i żółtej czapce z okularami na niej zakrywa dłonią usta w geście silnych emocji. W tle zawodniczka w niebiesko-czerwonym stroju sportowym z widocznym logo olimpijskim.
Johannes RydzekDANIEL KARMANN/ DPAAFP
Skoczek narciarski w locie podczas zawodów olimpijskich, ubrany w czarny kombinezon, złoty kask i gogle, na nartach marki Fischer, w tle zarys ciemnych drzew.
Johannes RydzekANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja