Zaskoczenie tuż przed końcem sezonu. Mistrz olimpijski mówi "pas"

Johannes Rydzek nie jest postacią anonimową dla fanów kombinacji norweskiej. Niemiecki zawodnik przez lata należał do ścisłej światowej czołówki, odnosząc sukcesy zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. W trakcie swojej kariery zdobył dwa złote medale olimpijskie podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku - triumfował indywidualnie na dużej skoczni i w biegu na 10 km, a także wraz z reprezentacją Niemiec wygrał konkurs drużynowy. Na jego koncie znajdują się również srebrny medal olimpijski z 2014 roku oraz brązowy krążek z 2010 roku.

Rydzek przez lata potwierdzał swoją klasę także na mistrzostwach świata, gdzie aż siedmiokrotnie sięgał po złoto. W Pucharze Świata odniósł 18 zwycięstw w zawodach indywidualnych i przez długi czas był jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników tej dyscypliny. W cyklu zadebiutował w listopadzie 2008 roku w fińskim Kuusamo, gdzie zajął 15. miejsce, rozpoczynając tym samym długą i niezwykle udaną przygodę z międzynarodową rywalizacją.

Johannes Rydzek kończy karierę. Ogłosił to tuż przed zawodami w Oslo

Tuż przed zakończeniem sezonu 2025/2026 Niemiec przekazał jednak ważną wiadomość dla kibiców sportów zimowych, której nie spodziewał się chyba nikt. 34-letni zawodnik poinformował, że nadchodzące zawody w Oslo będą jego ostatnim występem w karierze w Pucharze Świata. Oznacza to zakończenie pewnego rozdziału w historii kombinacji norweskiej, w której przez lata odgrywał jedną z głównych ról.

"Przyszedł czas na pożegnanie. To właściwa chwila, jestem z tym pogodzony. W plecaku do Norwegii jest wiele emocji, w tym trochę melancholii" - przyznał Rydzek, zapowiadając swój ostatni start (cytat za Polską Agencją Prasową).

Sam zawodnik przyznaje, że zakończenie sportowej drogi wiąże się z dużymi emocjami. "Przez ponad połowę życia jeżdżę na Puchar Świata. Będzie mi brakowało tych podróży, ale też tych chwil i tych ludzi, których tam poznałem" - podkreślił.

Rydzek nie zdradził jeszcze szczegółów dotyczących swojej przyszłości. Zapewnił jednak, że chciałby pozostać blisko kombinacji norweskiej i w dalszym ciągu być częścią środowiska, z którym związany był przez większą część życia.

Johannes Rydzek EMMI KORHONEN AFP

Johannes Rydzek DANIEL KARMANN/ DPA AFP

Johannes Rydzek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

