Zaskoczenie przed finałem LGP. Zawieszeni Norwegowie jadą do Klingenthal

Już tylko dni dzielą nas od oficjalnego zakończenia sezonu letniego w skokach narciarskich. W najbliższy weekend panie i panowie rywalizować będą na skoczni Sparkasse Vogtland Arena w Klingenthal. W Saksonii pojawią się także reprezentanci Norwegii. Jak przekazał Norweski Związek Narciarski, w Niemczech zobaczymy dziesięcioro skoczków i skoczkiń - Annę Odine Stroem, Heidi Dyhre Traaserud, Silje Opseth, Ingvild Synnoeve Midtskogen,Gydę Westvold Hansen, Halvora Egnera Graneruda, Kristoffera Eriksena Sundala, Fredrika Villumstada, Isaka Andreasa Langmo i Robina Pedersena.

"Isak i Robin zostali powołani po bardzo dobrych występach w Letnim Pucharze Kontynentalnym, właśnie w Klingenthal. Obaj pozostaną w Niemczech, a we wtorek wieczorem dołączy do nich reszta drużyny" - przekazał dyrektor sportowy Jan-Erik Aalbu w rozmowie z portalem skiforbundet.no.

Mariusz Sordyl: Życzę Lukasowi Kampie, by zdrowie dopisywało mu przez cały sezon. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Norwegowie odkryli karty przed finałem LGP w Klingenthal. Do Saksonii pojadą także zawieszeni przez FIS Marius Lindvik i Johann Andre Forfang

Co ciekawe, do Saksonii wybiorą się także Marius Lindvik i Johann Andre Forfang. Obaj wciąż są zawieszeni przez Międzynarodową Federację Narciarską i Snowboardową (FIS) i nie będą mogli wystartować w konkursach, jednak ich obecność w Klingenthal ma pomóc im wrócić do rytmu treningowego i zintegrować się z drużyną po kilkumiesięcznej przerwie. Jak podkreślają przedstawiciele federacji, obaj zawodnicy zachowują wysoką formę i przygotowują się do nadchodzącego sezonu zimowego, w którym znów będą mogli rywalizować na najwyższym poziomie.

Będące następstwem marcowej afery sprzętowej w Trondheim zawieszenie Forfanga i Lindvika wygaśnie jeszcze przed inauguracją zimowego Pucharu Świata 2025/26. Już 21 listopada w Lillehammer odbędzie się konkurs mikstów, który otworzy nowy sezon. Norwegowie liczą, że obaj skoczkowie wrócą wtedy do rywalizacji w pełni sił - gotowi, by ponownie stanąć na podium.

Marius Lindvik (L) i Johann Andre Forfang JONATHAN NACKSTRAND AFP

Marius Lindvik JONATHAN NACKSTRAND / AFP AFP

Johann Andre Forfang IMAGO/Markku Ulander/Imago Sport and News East News