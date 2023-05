Centralna Komisja Egzaminacyjna zaskoczyła uczniów i na egzaminie ósmoklasisty w jednym z pytań poprosiła, by odnieść się do słów... Adama Małysza. Chodziło o wypowiedź byłego skoczka, a obecnie prezesa PZN, na temat talentu. "Sam dar nie wystarczy. On może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić" - miał powiedzieć. Jak mogłaby brzmieć prawidłowa odpowiedź? O komentarz Interia poprosiła ekspertkę.