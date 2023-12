Zaskakujący zarzut dla Kamila Stocha. Skoczek nie zamierza milczeć, jest reakcja

Pozycję najazdową mam względnie ustabilizowaną. No i z tego już można cokolwiek robić. To są skoki jeszcze takie nie full pewne, w sensie takim, że nie ma w nich takiej pełnej energii, pełnego zaangażowania. One są jeszcze takie "a zobaczymy, co będzie". Przez to nie ma jeszcze takiego dobrego odejścia z progu, ale to już jest myślę dobra baza, z której można coś zrobić

~ mówił Kamil Stoch