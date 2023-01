Dawid Kubacki zajął czwarte miejsce w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na obiekcie "mamucim" Kulm. Po zakończeniu rywalizacji lidera klasyfikacji generalnej został zapytany o to, jaka jest najbardziej szalona rzecz, którą zrobił. Zabawną odpowiedź na to pytanie znalazła jego żona - Marta i przesłała ją w SMS-ie do Michała Korościela, który prowadził studio. Treść wiadomości była doprawdy rozbrajająca.