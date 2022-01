- To wyłącznie moje domysły, ponieważ hermetyczność szkolenia kadry, wyścig ekip we wprowadzaniu nowinek sprzętowych i ukrywanie ich przed każdym z zewnątrz spowodowały, że my - trenerzy klubowi - nie jesteśmy wpuszczani na skocznie. Według mnie jednak, skoro badania wykazały świetne przygotowanie fizyczne, to wina leży właśnie gdzieś w sprzęcie, co ma przełożenie na technikę. I teraz pytanie - ile elementów trzeba sprawdzić i natychmiast wyeliminować, żeby tych błędów nie pogłębiać. Bo bez znalezienia przyczyny nie uda się wyeliminować błędów w technice skoku - przyznał Kazimierz Długopolski.



Nasz dwukrotny olimpijczyk uważa, że pomocni w zakończeniu kryzysu mogą okazać się trenerzy klubowi oraz inne osoby z wewnątrz, które mogą służyć radą Michalowi Doleżalowi oraz reszcie polskiego sztabu.



- Mamy miesiąc do igrzysk w Pekinie, a przy takim braku postępów, a wręcz kryzysie formy zrobiłbym "burzę mózgów", zapraszając każdego, kto mógłby pomóc. W tym trenerów klubowych, bo to oni od lat znają swoich zawodników. Być może wskazaliby jakieś szczególiki, które zebrane w całość pozwoliłyby znaleźć przyczynę - przyznał znany trener.



