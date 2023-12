Zaskakujący problem Polaków, Thurnbichler tego nie kryje. Ale przekazał kapitalne wieści

"Wzgórze Aniołów" to miejsce, które dobrze kojarzy się polskim skoczkom narciarskim. Dotyczy to zwłaszcza Kamila Stocha , który właśnie na skoczni w Engelbergu wywalczył najwięcej miejsc w czołowej trójce w zawodach Pucharu Świata. Tym razem na szwajcarskim obiekcie nasz reprezentant wrócił do rywalizacji po przerwie na krótki obóz treningowy. I choć było widać u niego pewien progres, trudno mówić tu o przełomie - tak samo jak w kontekście całej polskiej kadry.