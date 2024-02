Nasi skoczkowie narciarscy oraz ich rywale nie mieli już okazji, by sprawdzić swoją formę przed zmaganiami w parach podczas serii próbnej, która decyzją organizatorów została odwołana.

PŚ w skokach narciarskich. Kapitalny początek Polaków w konkursie duetów

Jako pierwszy z Polaków na belce usiadł Dawid Kubacki , który skoczył 121,5 m , dając nam czwarte miejsce po premierowej grupie zawodników, z niewielką stratą do prowadzonych przez trenera Stefana Horngachera Niemców. Aleksander Zniszczoł wylądował o pół metra bliżej od swojego rodaka, ale jego skok można było ocenić jako bardzo dobry. Świadczyła o tym chociażby radość trenera Thomasa Thurnbichlera.

Tyle samo co obecny lider sportowej naszej kadry skoczył Słoweniec Lovro Kos , a 119 metrów osiągnął Niemiec Andreas Wellinger . Pozwoliło nam to wyprzedzić obie nacje. A że po locie Stefana Krafta na odległość 127,5 m i Austriacy byli za nami, po pierewszej zajmowaliśmy drugą lokatę . Przed nami była tylko Norwegia.

Skoki narciarskie: PŚ w Lake Placid. Kiepski skok Dawida Kubackiego przekreślił szanse na podium

Polscy fani mogli więc wietrzyć szansę na walkę o podium , lecz ich rozmyślania boleśnie przerwał drugi skok Dawida Kubackiego, w którym ten - po niespokojnym locie - osiągnął zaledwie 106 m. Aleksander Zniszczoł zrobił natomiast swoje - do odległości z pierwszej serii dorzucił jeszcze 3 metry.

Mimo to mogliśmy już zapomnieć o miejscu w ścisłej czołówce. Przed finałową serią zajmowaliśmy dopiero szóstą pozycję, ze stratą niemal osiemnastu punktów do... sklasyfikowanej na piątej lokacie włoskiej kadry. Prowadzili Austriacy przed Norwegami i Niemcami, którzy mieli już sporą stratę do czołowej dwójki. Po dwóch seriach z dalszej rywalizacji odpadły reprezentacje Finlandii, Stanów Zjednoczonych oraz Rumunii.