Zaskakujące wyznanie Thomasa Thurnbichlera. "Zdenerwowałbym się"

Oczekiwania związane z nowym sezonem w skokach narciarskich w Polsce są bardzo duże. Zdaje sobie z tego sprawę Thomas Thurnbichler. W ubiegłym sezonie Dawid Kubacki otarł się jedynie o Kryształową Kulę. Ostatecznie uplasował się na czwartym miejscu. Występy Kamila Stocha rozczarowały jednak kibiców i to w dużej mierze na poprawę u weterana liczą kibice biało-czerwonych.

Thurnbichler bez ogródek o atmosferze w kadrze

Pozytywnie nastawiony przed konkursami w fińskiej Ruce jest Thomas Thurnbichler. W rozmowie z redakcją "Wprost.pl" trener polskich skoczków poruszył wiele wątków. Przyznał, że zdaje sobie sprawę z oczekiwań kibiców . Wrócił również myślami do znakomitego początku ubiegłego sezonu w wykonaniu Dawida Kubackiego.

Bez wątpienia w Polsce oczekiwania wobec skoczków są na najwyższym poziomie – większe niż w Niemczech, a na pewno większe niż w Austrii. U nas narciarstwo alpejskie stoi na pierwszym miejscu i to na nim koncentruje się główna uwaga. Oczywiście ludzie cieszą się, kiedy skoczkowie odnoszą sukcesy, ale w gorszym momencie nie ma aż tak silnych reakcji. W Polsce to jest mocniejsze.

- Staram się być otwartym gościem. Zawsze jestem ciekaw opinii innych i nie zamykam się na nie. Być może to jest nowe dla polskich skoczków? To na pewno pomogło mi na starcie i rzeczywiście mamy dobre relacje. Ja także wszystkich ich lubię, to świetni ludzie. Myślę, że kiedy praca zostaje za nami, mogę o nich mówić jako o dobrych kolegach. Mówię tu szczególnie o chłopakach z kadry A, choć między mną i resztą też nie ma żadnych barier - dodał Thurnbichler.