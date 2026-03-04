Zaskakujące wyznanie gwiazdy skoków. Kontuzja uratowała jej karierę

Natalia Kapustka

Przed rokiem Silje Opseth musiała zmierzyć się z poważną kontuzją kolana, która przerwała jej sezon i wykluczyła ją ze startów na dłuższy czas. Jak się okazało, nie był to jedyny problem, z którym zmagała się Norweżka. Obecnie jej kariera wraca na właściwe tory, co pokazała m.in. podczas igrzysk olimpijskich. W rozmowie dla NRK przyznała, że paradoksalnie to właśnie kontuzja odmieniła jej podejście do kariery. - Czuję, że moja głowa powoli, ale skutecznie wraca na właściwe tory - wyznała. To nie jedyna zmiana, która zaszła w jej życiu w ostatnim czasie.

Silje Opseth podczas igrzysk olimpijskich, w biało-niebieskim stroju i złotym kasku, w locie na tle ciemnego nieba.
Silje Opseth podczas igrzysk olimpijskich TOBIAS SCHWARZAFP

Silje Opseth to 26-letnia skoczkini narciarska z Norwegii, której w środowisku skoków nie trzeba przedstawiać. W swoim dorobku ma medale mistrzostw świata juniorów, a także mistrzostw świata w rywalizacji drużynowej.

Szczególnie głośno zrobiło się o niej w listopadzie 2024 roku, kiedy to podczas konkursu Pucharu Świata w Vikersund w drugiej serii poszybowała na 230,5 m, ustanawiając kobiecy rekord świata. W serii próbnej oddała o sześć metrów dalszy skok, jednak zakończony bolesnym upadkiem. Rekord Norweżki przetrwał kilka miesięcy. W marcu 2025 roku podczas treningu 236 metrów uzyskała Nika Prevc, poprawiając dotychczasowe osiągnięcie.

Ostatni czas nie był najłatwiejszym okresem dla Opseth. Na początku ubiegłego roku, podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo, zaliczyła groźny upadek, w wyniku którego doznała poważnej kontuzji więzadła. Konieczna była operacja, a następnie długa rehabilitacja, która oznaczała dla Norweżki przerwę od startów.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak odbierający olimpijski medal z rąk Mai Włoszczowskiej
Skoki Narciarskie

Potwierdziły się doniesienia o Kacprze Tomasiaku i Paulinie. Tata przyznał

Katarzyna Pociecha
    Kontuzja zmieniła wszystko. Była rekordzistka świata otwarcie wyznała

    Kontuzja kolana nie była jedynym problemem, z którym zmagała się Opseth. Rok temu Norweżka przyznała, że miała problemy z utrzymaniem zdrowego podejścia do odżywiania. W jej głowie pojawiały się myśli, że jest zbyt ciężka i powinna zrzucić zbędne kilogramy, aby odnosić większe sukcesy na skoczni. Wcześniej głośno na ten temat wypowiedziała się także Maren Lundby.

    - Organizm zareagował tak, jakby kurczowo trzymał się każdego kilograma - przytyłam w momencie, gdy powinnam była schudnąć. Później doszła kontuzja kolana i sezon był już praktycznie stracony - opowiadała w rozmowie z NRK.

    Długi czas rehabilitacji sprawdził, że Norweżka ostatecznie sezon zakończyła na 43. miejscu w klasyfikacji generalnej, z dorobkiem zaledwie 24 punktów. W rozmowie dla NRK przyznała jednak, że paradoksalnie to właśnie kontuzja sprawiła, iż jej kariera wróciła na właściwe tory.

    Wtedy mogłam wreszcie trochę odetchnąć i zwolnić tempo. Nie trenowałam tak jak wcześniej i właśnie wtedy wszystko zaczęło wracać do normy. Teraz moje ciało dużo bardziej ze mną współpracuje. Udało mi się pozbyć największego stresu i w każdym aspekcie trochę odpuścić. Czuję też, że moja głowa powoli, ale skutecznie wraca na właściwe tory
    wyznała

    Oprócz tego 26-letka zdecydowała się na przeprowadzkę z Oslo do Trondheim, co miało istotny wpływ na dalszy rozwój jej kariery.

    - Myślę, że największą różnicą jest to, że znalazła partnera. Jej życie zyskało nowy wymiar. Mieszkają razem w Trondheim i uważam, że takie rzeczy mają ogromne znaczenie - nawet jeśli odnosisz sukcesy lub nie, zawsze masz do kogo wracać do domu - powiedział trener Christian Meyer.

    Po kontuzji głównym celem Silje Opseth był start na igrzyskach olimpijskich, co ostatecznie jej się udało. W konkursie na skoczni normalnej rywalizację zakończyła na 12. miejscu, natomiast na obiekcie dużym była 5. Nie wystąpiła w konkursie drużyn mieszanych. Dla Norweżek były to udane igrzyska, ponieważ dwa złote medale indywidualnie zdobyła jej koleżanka z drużyny, Anna Odine Strom.

    Silje Opseth
    Silje OpsethGEIR OLSENAFP
    Zawodnik w białym kombinezonie narciarskim z numerem 33 i kaskiem w odcieniach złota podczas skoku narciarskiego, w tle rozmyty krajobraz górski.
    Silje OpsethJavier SORIANO AFP
    Trzy narciarki ubrane w białe kombinezony i złote kaski w skupieniu kucają obok siebie na śniegu przy torze podczas zawodów olimpijskich, zwracając uwagę na to, co dzieje się na stoku.
    Norweskie skoczkinie narciarskieTOBIAS SCHWARZAFP
    Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
