Dawid Kubacki nie zaliczy zmagań w Oberstdorfie do udanych - w pierwszym konkursie nie zdołał awansować do drugiej serii, z kolei następnego dnia nawet nie uzyskał kwalifikacji do zawodów, zaliczając upadek przy skoku. "Mustaf" ostatnio zmaga się z wyraźnym kryzysem formy, na który postanowił zareagować Thomas Thurnbichler. Austriacki szkoleniowiec ogłosił, że mistrz świata z Seefeld nie pojedzie na kolejne konkursy Pucharu Świata, jakie odbędą się w Lahti.