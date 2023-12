Polscy skoczkowie narciarscy przygotowują się do kolejnych zawodów Pucharu Świata, które tym razem odbędą się w Engelbergu. Trener Thomas Thurnbichler i jego podopieczni, którzy zmagają się z wielkim kryzysem formy, w końcu mieli okazję, by popracować w Zakopanem. Jak jednak poinformował dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski, na skoczni zabrakło jednego z liderów naszej kadry - Piotra Żyły. O co chodzi? Głos w tej sprawie zabrał między innymi prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Adam Małysz.