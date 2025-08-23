Zaskakujące wieści ws. Forfanga i Lindvika. FIS podjął decyzję. Nie wszystkim to się spodoba

W sobotnie przedpołudnie, 22 sierpnia 2025 roku, Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa oraz Komisja Etyki FIS ogłosiły oficjalne zakończenie postępowania prowadzonego wobec dwóch norweskich skoczków - Johanna Andre Forfanga i Mariusa Lindvika. Zgodnie z komunikatem przesłanym do mediów, obie strony doszły do ugody, w ramach której zawodnicy przyznali się do naruszenia przepisów i zaakceptowali trzymiesięczne wykluczenie z rywalizacji, a także obowiązek pokrycia kosztów postępowania w wysokości 2 tys. franków szwajcarskich każdy.

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne".

Podjęto decyzję ws. Johanna Andre Forfanga i Mariusa Lindvika

Zarzuty wobec Forfanga i Lindvika dotyczyły naruszenia Reguły 222.1 oraz 222.2 Przepisów Zawodów Narciarskich i Snowboardowych, a także Zasad FIS dotyczących Zapobiegania Manipulacji Zawodami (punkty 3.2.1 i 3.7.2) oraz Uniwersalnego Kodeksu Etycznego FIS (Reguła 3.2.1). Choć nie zarzucono im świadomego udziału w manipulacjach, zawodnicy przyznali się jednak do nieprzestrzegania obowiązków wynikających z regulaminu.

Jak wynika z dokumentów, obaj skoczkowie odwołali się do punktów 3.2.5 oraz 3.2.6 Zawiadomień o Zarzutach. Wskazują one, że obowiązek zachowania zgodności z przepisami (wynikający z Reguły 222 ICR) nie może być delegowany na osoby trzecie. Zawodnicy przyznali, że powinni byli dokładniej zweryfikować kwestie związane z tzw. "nocnymi korektami" oraz zadać więcej pytań w tej sprawie. Tym samym uznali swoją odpowiedzialność i zgodzili się na proponowane przez FIS sankcje.

Zgodnie z decyzją, trzymiesięczne wykluczenie obejmuje również czas tymczasowego zawieszenia, który obaj zawodnicy już odbyli. W praktyce oznacza to, że ich faktyczna absencja w zawodach może być krótsza, niż wskazywałby pełny okres sankcji. Dodatkowo Forfang i Lindvik zobowiązali się do pokrycia kosztów postępowania i dochodzenia prowadzonego przez niezależny organ śledczy IECO - po 2 tys. franków szwajcarskich każdy.

Ugoda została zawarta pomiędzy przedstawicielami skoczków - adwokat Anne-Lise H. Rolland, a FIS - reprezentowaną przez dr. Stephana Netzle, LL.M. Ostateczne zatwierdzenie decyzji nastąpiło z ramienia Komisji Etyki FIS, w skład której wchodzą Michael Beloff KC, Lord Neuberger oraz Ian Hunt.

Johann Andre Forfang AFP

Marius Lindvik GEORG HOCHMUTH AFP