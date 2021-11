- Puchar Świata to dla mnie priorytet, igrzyska to taki mocny numer dwa - powiedział Granerud w rozmowie z "VG", zaskakując nawet przeprowadzającego wywiad dziennikarza.



- Widzę to tak, że rywalizacja w PŚ wyłania najlepszego skoczka na świecie. Igrzyska wygrywa zawodnik najlepszy w jednym dniu. Choć oczywiście olimpijska rywalizacja to coś wielkiego - tłumaczy Norweg.



W poprzednim sezonie Granerud przez niemal cały sezon spisywał się znakomicie, zdobywając pierwszy raz w karierze Kryształową Kulę, po drodze wygrywając chociażby Willingen Six, a w grudniu zdobywając drużynowe mistrzostwo świata w lotach, dokładając do tego srebro w rywalizacji indywidualnej.



W tym sezonie zapowiada walkę o obronę Kryształowej Kuli, która dla niego jest priorytetem. Choć to absolutnie nie oznacza, że igrzyska potraktuje drugorzędnie i nie będzie walczył tam o medal. Norweg jest znakomitym skoczkiem i z całą pewnością będzie jednym z faworytów do walki o złoto w Pekinie.



