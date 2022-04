Zaskakujące słowa nowego trenera polskich skoczków. Burza już na starcie

Powiedzieć, że po ogłoszeniu przez Michala Doleżala końca pracy z polskimi skoczkami rozpętała się burza, to jak nie powiedzieć nic. W rolę ciskającego gromy Zeusa wcielili się nasi weterani - Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła.

Każdy z nich krytycznie odniósł się do samej decyzji Polskiego Związku Narciarskiego, ale też sposobu jej ogłoszenia. W ich wypowiedziach przebijał się przede wszystkim wątek braku komunikacji... na który można było narzekać także podczas wyboru następcy Czecha.

PZN najpierw dementował zatrudnienie Thomasa Thurnbichlera , potwierdzając przy tym prowadzenie negocjacji, później 32-latka trenerem Orłów oficjalnie ogłosili Austriacy oraz FIS, a dopiero teraz nasz związek oficjalnie poinformował o podpisaniu umowy. - Z prezesem się nie dyskutuje - czytamy w komunikacie PZN. A czy to samo dotyczy trenera?

Thomas Thurnbichler trenerem polskich skoczków. Co na to Kamil Stoch i spółka?

Thomas Thurnbichler już na starcie stanie przed piekielnie trudnym wyzwaniem. Musi przekonać do siebie naszych trzech gigantów, którzy mogą pochwalić się pełnymi gablotami, czego - z pominięciem okresu juniorskiego - nie można powiedzieć o ich nowym szkoleniowcu.

Pewien problem dla Thomasa Thurnbichlera może stanowić także... jego wiek. 32-latek jest rówieśnikiem Dawida Kubackiego, młodszym o dwa lata od Kamila Stocha i o trzy od Piotra Żyły. Nie jest to układ, w którym łatwo jest zdobyć uznanie rozgoryczonych ostatnio mistrzów, którzy otwarcie przyznawali, że zmiana trenera nie jest im na rękę...

Austriak może wnieść jednak do naszych skoków powiew świeżości, a przy tym wkupić się w łaski młodszych przedstawicieli naszej kadry - Andrzeja Stękały, Jakuba Wolnego czy Pawła Wąska. Oby jednak i Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła byli zadowoleni z pracy z nowym trenerem. W naszych skokach nie ma już miejsca na polsko-polskie wojenki. Czas wziąć się do ciężkiej pracy, by później móc z czystym sercem sięgnąć po lampkę szampana.

