Maciej Maciusiak szczerze o medalu Jana Habdasa

Trener kadry B w rozmowie z tvpsport.pl wprost przyznał, że jest "wkurzony" wydarzeniami na skoczni w Whistler. Jego zdaniem Habdas był przygotowany na to, by wywalczyć złoto. - Tak po prostu, sportowo, mi to doskwiera. Ten Vilho Palosaari skakał świetnie, ale był w zasięgu. Kiedy kilka dni temu trenowaliśmy jeszcze w Zakopanem, to jak Habdas z progu depnął, był poza zasięgiem Fina i wszystkich innych - zdradził.