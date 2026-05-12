Zaskakujące słowa Kamila Stocha ws. zakończenia kariery. To teraz robi

Stoch wciąż ma co robić w Polsce. Razem z małżonką są właścicielami klubu sportowego KS Eve-nement Zakopane i kilku innych marek. Do tego dochodzi muzeum z trofeami skoczka, o które ktoś musi dbać. Póki co były sportowiec i jego żona prowadzą takie życie, jak wcześniej.

Kamil Stoch zakończył karierę sportową

Sezon 2025/2026 był ostatnim w karierze dla Kamila Stocha. 38-latek nie osiągnął w nim tego, co planował - liczył, że może uda mu się przygotować odpowiednią formę na igrzyska olimpijskie i że może w ostatnich dniach na skoczni zaskoczy wynikami. Niestety, nie wszystko działało tak, jak należy i ostatecznie skoczek musiał obejść się smakiem.

Żegnano go kilkukrotnie - po Turnieju Czterech Skoczni, po ostatnim jego weekendzie w Zakopanem i wreszcie w Planicy, gdzie sam przed laty żegnał się z Adamem Małyszem, który karierę kończył wciąż będąc na szczycie. Stoch po sezonie wreszcie miał czas na to, żeby odetchnąć.

Kamil Stoch powiedział, co robi po zakończeniu kariery

Jak się okazało, życie codzienne Kamila Stocha niewiele się zmieniło. Przyznał to w rozmowie z RMF FM - wciąż stawia na aktywność fizyczną, jego waga właściwie też nie uległa odchyłom. Byłby gotowy do powrotu na skocznię, gdyby tak postanowił.

"Na tę chwilę nie czuję, że coś się zmieniło w moim życiu. Kilka tygodni upłynęło podobnie, jak przez ostatnie lata. Trochę odpocząłem, staram się też utrzymywać aktywność fizyczną. Wagę mam dalej startową" - zaznaczył były skoczek. Choć póki co tak to wygląda, to niebawem Stoch zobaczy, jak wygląda życie z "wolnym sezonem" i będzie mógł się nim cieszyć zupełnie inaczej, niż robił to wcześniej.

Kamil Stoch PZN/Tadeusz Mieczyński materiały prasowe

Kamil Stoch Pawel Murzyn/East News East News

Rafael Jodar - Learner Tien. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport