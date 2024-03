Aleksander Zniszczoł przyznał. "Staliśmy tak bez ruchu"

30-latek został też zapytany o to, co robią zawodnicy w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w sobotę, kiedy przesuwana była godzina rozpoczęcia konkursów.

Zrobiliśmy normalną rozgrzewkę i imitację. Byliśmy przygotowani, żeby iść skakać. Nauczyłem się już, że w Pucharze Świata nie ma co liczyć, że odwołają zawody. Nie miałem na to wpływu, więc cierpliwie czekałem

Zniszczoł zdradził też zaskakujące kulisy odwołania sobotniej rywalizacji. Jak się okazało, skoczkowie otrzymali polecenie, by "czekali jak najdłużej", ponieważ ostateczna decyzja co do ewentualnego anulowania konkursu miała zapaść o 16:45. Jednak z racji, że skoczkowie mieli skakać na obiekcie mamucim, Zniszczoł już wcześniej musiał się przebrać i udać się w drogę na wieżę, do której dotarcie zajmuje więcej czasu niż na mniejszych obiektach.