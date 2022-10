Dawid Kubacki triumfuje w Niemczech

Dawid Kubacki jeszcze przed zawodami w Niemczech był murowanym pewniakiem do zwycięstwa w "generalce" Letniego Grand Prix. Miał 70 punktów przewagi nad wiceliderem - Manuelem Fettnerem.

Co ciekawe, Polak nie wiedział o tym, że już po I serii został zwycięzcą klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix, bo jedyny rywal, który mógł mu zagrozić - właśnie Fettner spadł z progu i zajął dopiero 37. miejsce, co oznaczało jego brak w serii finałowej.

- Nie, nie wiedziałem o tym, że Fettner nie awansował. Dowiedziałem się dopiero w budzie - powiedział Eurosportowi Dawid Kubacki.

Polak nie mógł być nie zadowolony ze zwycięstwa w Klingenthal.

- Moje wrażenia były ciekawe, zwłaszcza w tej pierwszej serii. Wielu zawodników wówczas "wycinało". Ja nie do końca też byłem pewny, na co trafię za progiem - stwierdził nowotarżanin.

- Skok i warunki pogodowe były na tyle ok, że dało się coś odlecieć i nawiązać walkę z czołówką. Z tego mogę być zadowolony - doprecyzował.

Żart Kubackiego: Ciężko skacze się bez zapięć

- W drugiej serii mój skok był trochę szarpnięty przy wyjściu z progu. Ale na swoją obronę powiem to, że trochę ciężko skacze bez zapięć - zaskoczył Kubacki, po czym zaprezentował swe narty, faktycznie, bez zapięć. Był to oczywiście żart. Zapięcia zostały zdjęte, gdyż narty jadą do obróbki.

Trzecie miejsce w "generalce" zajął Kamil Stoch, a czwarte - Paweł Wąsek.

Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix w skokach narciarskich:

1. Dawid Kubacki - 380 pkt (startował w 4 konkursach)

2. Manuel Fettner (Austria) - 210 pkt (4)

3. Kamil Stoch - 182 pkt (3)

4. Paweł Wąsek - 175 pkt (5)

5. Ren Nikaido (Japonia) - 169 pkt (3)

6. Andreas Wellinger (Niemcy) - 165 pkt (4)

7. Daniel Tschofenig (Austria) - 155 pkt (4)

8. Karl Geiger (Niemcy) - 146 pkt (4)

9. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 146 pky (4_

10. Jakub Wolny - 117 pkt (3)

...

14. Maciej Kot - 86 pkt (3)

17. Piotr Żyła - 76 pkt (4)

21. Kacper Juroszek - 60 pkt (3)

24. Stefan Hula - 59 pkt (4)

46. Aleksander Zniszczoł - 29 pkt (1)

53. Jarosław Krzak - 22 pkt (1)

69. Adam Niżnik - 8 pkt (1)

69. Jan Habdas - 8 pkt (1)

72. Tomasz Pilch - 7 pkt (1)