Było bardzo napięty czas, to było bardzo męczące. To, że jechaliśmy ze skoczni, to nic nowego, bo w zeszłym roku było tak samo, ale normalnie nas strasznie ścigali, że musimy wyjeżdżać - już, już już. A potem i tak na lotnisku siedzieliśmy cztery czy pięć godzin. Więc było to troszkę słabo zaplanowane. Ale koniec końców dolecieliśmy na miejsce i jest dobrze. Spałem dobrze, więc jest okej

~ wyjawił kulisy podróży Polaków Aleksander Zniszczoł