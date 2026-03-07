Zaskakująca wpadka Stocha. Maciusiak nie miał wyboru, podjął decyzję. Jest komunikat PZN

Kamil Stoch do Lahti przyjechał po dość przeciętnym weekendzie na skoczni do lotów narciarskich w Austrii. Wobec tego trudno było oczekiwać, że nagle przyjdzie przełamanie nawet na jednej z tych skoczni, które naszemu mistrzowi historycznie zwyczajnie bardzo pasowała.

Tymczasem w piątek 6 marca to przełamanie niespodziewanie przyszło. Stoch nieźle wypadł w porannym treningu, zajmując miejsce w okolicach najlepszej piętnastki. Jeszcze lepiej było w jednoseryjnym konkursie. W tym bowiem 38-latek pierwszy raz po ponad 1000 dniach zajął miejsce w TOP10.

Stoch zadebiutuje w duetach. Jest decyzja Maciusiaka

Wydawało się, że dzień później będzie podobnie. W kwalifikacjach Stoch znów był najlepszym z Polaków, ale w konkursie coś zdecydowanie nie wyszło. Trzykrotny mistrz olimpijski nie zdołał bowiem nawet awansować do drugiej serii. To sprawiło, że w głowie Macieja Maciusiaka musiał pojawić się znak zapytania odnośnie składu na niedzielne duety.

W sobotę miejsce w składzie zapewnił sobie Kacper Tomasiak, który zajął 10. miejsce. Stoch musiał jednak czekać na decyzję trenera. Ta nadeszła kilkanaście minut po ostatnim skoku konkursu indywidualnego. Jak się okazuje, jeden nieudany skok nie zaprzepaścił szansy dla Stocha.

Kacper Merk z Eurosportu przekazał, że w niedzielę Polskę reprezentować będą właśnie Kacper Tomasiak oraz Kamil Stoch. Potwierdził to sam Maciusiak. Dla naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego będzie to debiut w tej konkurencji w zawodach Pucharu Świata. Początek konkursu o godzinie 15:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Rozwiń

Kacper Tomasiak błysnął w Innsbrucku. Znacznie gorzej spisał się Kamil Stoch Urs Flueeler/Associated Press/East News / Eurosport East News

Kamil Stoch w Pragelato zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata. Skocznia w tym mieście dziś nie nadaje sie do użytku Jure MAKOVEC / youtube.com/@Urbandoned AFP

Kamil Stoch i reprezentacja Polski w Mediolanie Andrzej Iwanczuk East News

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Miasto Szkła Krosno. Skrót meczu Polsat Sport